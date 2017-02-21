Женщины Поморья обсудили, как сохранить северную молодёжь на родной земле

Роль и задачи женского движения по сохранению молодёжи в регионе, вовлечение ее в общественную деятельность обсудили на конференции, которая была организована в Вельске по инициативе Совета женщин Архангельской области.

Конференция собрала около 200 человек, представителей власти и общественных организаций. Участие в ней приняли председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Людмила Кононова, заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.

По данным социологического исследования, проведенного в 2016 году в Поморье, 50,8 % молодёжи региона в возрасте 14–35 лет видит возможности для полноценного развития в родном краю, 48,1 % опрашиваемых говорит об их отсутствии.

Список основных проблем молодёжи региона остаётся практически неизменным: работа, жильё, материальная обеспеченность, досуг, культура.

Программы поддержки работают

Отметим, что региональное правительство помогает молодёжи в решении жилищного вопроса в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей».

Как рассказал начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому Григорий Ковалёв, в 2006–2016 годах более 2 000 молодых семей получили социальные выплаты для улучшения жилищных условий. В настоящий момент участниками программы являются 2 304 молодые семьи, ожидающие своей очереди.

Ключевыми направлениями в работе с молодёжью остаются содействие в выборе профессии и трудоустройстве, развитие предпринимательства и движения трудовых и студенческих отрядов.

Так, при поддержке регионального правительства в 2015 году было трудоустроено 5 000 молодых людей. В 2016 году их количество выросло в полтора раза. В 2016 году создано более 400 рабочих мест для подростков, что также существенно превышает показатели 2015 года.

Более 9 600 человек в 2014–2016 годах прошли через федеральную программу «Ты – предприниматель». Количество созданных ими субъектов малого и среднего бизнеса – более двухсот.

Помогут общественники

Однако на конференции прозвучало, что нередко молодые люди просто не знают о наличии программ и проектов, направленных на поддержку. Здесь на помощь власти могут прийти общественники. Именно на них возлагается большая роль в формировании у молодёжи мотивации оставаться жить и работать на родной земле.

— Общественные организации могут стать хорошими помощниками власти в деле сохранения молодёжи в регионе, – отметила заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева. – Женское движение, военно-патриотические организации, спортивные общества могут заинтересовать, увлечь молодёжь, показать им возможности применения сил и знаний на родной земле.

Сенатор Людмила Кононова сообщила, что по итогам конференции принято решение обратиться в региональное правительство и областное Собрание депутатов с ходатайством о необходимости разработки программы по сохранению молодёжи в регионе с включением в состав рабочей группы представителей РОО «Совет женщин Архангельской области».

Общественному женскому движению в муниципальных образованиях предложено разработать проекты, направленные на поддержку молодой семьи и духовно-нравственное воспитание молодёжи.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области