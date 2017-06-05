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Самый популярный ЕГЭ: выпускники школ Поморья сдают обществознание

5 июня 12:25

6 июня одиннадцатиклассники школ Архангельской области сдают самый популярный экзамен по выбору – обществознание. Именно это испытание традиционно лидирует в ряду «выпускных» предпочтений. В 2017 году эту дисциплину выбрали более 2 800 северян, а всего в списках участников итоговой аттестации свыше шести тысяч человек.

Ещё один аспект ЕГЭ по обществознанию – самый высокий минимальный порог, который должны преодолеть выпускники. Чтобы экзамен считался успешно сданным, необходимо набрать не менее 42 баллов. На всю работу отводится 3 часа 55 минут.

Доцент кафедры отечественной истории САФУ имени М.В. Ломоносова, председатель региональной комиссии ЕГЭ по обществознанию Наталья Овчинникова рассказала о том, что при подготовке к экзамену выпускникам предстояло повторить базовые термины и понятия из социологии, философии, политологии, особое внимание уделить праву и экономике. 

Кроме того, ребятам стоило еще раз обратиться к нормативно-правовым актам Российской Федерации: Уголовному кодексу РФ, Конституции РФ и другим документам.

— Экзамен по обществознанию сдают более 2 800 человек. Экзамен начался без технологических сбоев и нарушений, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Хочу отметить, что популярность ЕГЭ по обществознанию несколько снижается, зато растёт интерес выпускников к таким экзаменам, как физика, биология и история.

Напомним, в министерстве образования и науки Архангельской области работает «горячая линия» по вопросам проведения ЕГЭ-2017. Звонки принимаются в рабочее время по телефону: (8182) 285-585.

Министерство образования и науки Архангельской области

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