Член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко прокомментировал ежегодное Послание главы региона Игоря Орлова.

— Послание было нестандартным. Во главу угла поставлен человек и его участие в делах области. Причём не как потребителя, а как активного, неравнодушного гражданина, – отметил сенатор. – Большой раздел послания был посвящён качеству управления и конкретно управленческим кадрам. Это абсолютно правильно, поскольку только эффективная система управления позволит реализовать ресурсный потенциал нашей области. Ведь тем богатством, которое есть у Поморья нужно умело управлять на благо всех жителей. С такой постановкой вопроса я полностью согласен.

Также Виктор Павленко подчеркнул: предложенный губернатором для внедрения на всех уровнях власти и местного самоуправления механизм проектного управления является одним из способов концентрации административного, кадрового и финансового ресурса в «точках роста», обеспечивающих развитие региона в целом.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области