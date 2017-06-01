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ПМЭФ-2017: в Архангельской области построят отель международного класса

1 июня 18:25 ПМЭФ-2017 Туризм Инвестиции
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Архангельской области Игорь Орлов от имени правительства региона заключил соглашение о сотрудничестве с учредителем ООО «Промснаб» Ильдаром Неверовым.

— Поморью нужны современные отели. Уверен, что этот проект будет интересен инвесторам, – пояснил глава Поморья. – Речь идёт как о развитии гостиничных и 
сопутствующих услуг, так и о самой индустрии гостеприимства нашего северного края в целом.

Игорь Орлов: «Уверен, что этот проект будет интересен инвесторам»По мнению сторон, увеличения туристического потока в регион можно добиться за счет создания комфортабельных и доступных условий размещения отдыхающих и раширения деловой инфраструктуры. 

На реализацию проекта ООО «Промснаб» планирует потратить не менее 700 миллионов рублей и открыть как минимум 100 рабочих мест.

Результатом должен стать отель международного класса на берегу Северной Двины, который в течение пяти лет ежегодно будет приносить не менее 20 миллионов рублей налоговых отчислений.

– Подписание соглашений с Ильдаром Неверовым стало хорошей традицией. У нас целый пакет совместных планов. – рассказал Игорь Орлов. – Для любого 
региона крайне значимо иметь круг компаний-друзей. Это вопрос формирования благоприятной среды и для жителей области, и для предпринимателей, и для развития территории.

По словам губернатора, соглашение стало одним из этапов подготовки к очередному международному форуму «Арктика – территория диалога», который пройдёт в Архангельске в 2019 году.

С другой стороны, документ является механизмом реализации большой стратегической программы по привлечению в регион инвесторов.

Ильдар Неверов: «В Архангельской области власть открыта и прозрачна в своих решениях, решения понятны и предсказуемы»– В Архангельской области власть открыта и прозрачна в своих решениях, решения понятны и предсказуемы. Для меня это крайне важно, поэтому я не боюсь инвестировать в Поморье, хочу это делать и делаю, – заявил Ильдар Неверов.

Он рассказал, что сейчас работает в области охраны окружающей среды и экологии, но сфера досуга и гостиничного бизнеса не менее интересна ему как инвестору.

— Я считаю, что сфера досуга в Архангельской области недооценена. Возлагаю большие надежды на Корпорацию развития. Думаю, эксперты КРАО помогут мне грамотно «упаковать» проект и привлечь финансирование, чтобы выделять необходимые суммы из своего капитала мне было легче. Уверен, что мы на правильном пути. Спасибо всем большое за доверие! – резюмировал бизнесмен.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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