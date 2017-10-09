Патриотические организации Поморья приглашают на конкурс

Региональный центр патриотического воспитания объявляет областной конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи. Конкурс пройдёт в два этапа. Заочный этап состоится с 1 октября по 5 ноября 2017 года, очный этап – с 6 по 18 ноября 2017 года.

Цель конкурса – выявление, поддержка и распространение лучшего опыта (инновационных методик, практик, форм) организации патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Архангельской области. В прошлом году на участие в конкурсе поступило 26 работ.

Очный этап конкурса и его итоги по традиции будут подведены в рамках XXXVI общественно-научных чтений по военно-исторической тематике «Защитники Отечества».

Добавим, что первые чтения «Защитники Отечества» состоялись в Архангельске в 1997 году и с тех пор проводятся ежегодно. В рамках научных конференций было заслушано более 500 докладов и сообщений. С 2016 года чтения проводятся под эгидой Российского военно-исторического общества.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 ноября 2017 года по адресу: 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 118 или электронной почте patriotcentre@yandex.ru с пометкой «Конкурс». Положение о конкурсе размещено на сайте центра «Патриот» http://patriotcentr29.ru и в группе вКонтакте https://vk.com/patriot29.

ГАУ Архангельской области «Патриот»