Приём заявок на молодёжный форум «Команда 29» продлили до 14 июля

Организаторы девятого форума «Команда 29» на пять дней продлили срок подачи заявок на участие в самом крупном молодёжном событии этого лета в Архангельской области.

Напомним, в этом году форум пройдет с 11 по 16 августа в Онежском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок». Он будет условно состоять из трех крупных блоков: образовательного, культурно-массового и инфраструктурного.

В рамках новой концепции проводится и отбор участников, также в три этапа.

На первом этапе (который продлён до 14 июля включительно), всем желающим предлагается пройти онлайн-регистрацию в системе АИС «Молодёжь России». На данный момент заявки подали уже более 200 человек.

Второй этап – заполнение анкеты, ссылка на которую будет направлена претендентам по почте. Этот этап продлится до 17 июля. Третий этап – онлайн-собеседование: с каждым из претендентов пообщаются организаторы и представители заказчиков кейсов.

Напомним, образовательная программа форума – совместный продукт ГАУ АО «Молодёжный центр», правительства региона и Корпорации развития Архангельской области.

В ходе работы участники форума создадут проектные команды, которые будут решать конкретные проблемы – кейсы, у каждого из которых есть свои заказчики – компании, министерства, муниципалитеты.

Всего выделено четырнадцать таких кейсов на самые разные темы, в каждом из которых будут работать от 12 до 16 человек. В работе форума также примут участие представители заказчиков кейсов и эксперты из федеральных компаний и организаций.

Для участия в форуме планируется набрать около 150 молодых и активных людей из всех городов и районов Архангельской области.

Все расходы на питание и проживание на «Команде 29» возьмёт на себя ГАУ АО «Молодёжный центр». Однако транспорт до Онеги и обратно должны будут оплатить сами участники форума или муниципалитеты.

Пресс-служба ГАУ АО «Молодёжный центр»