III сезон областной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова» стартовал

99 школьников из 22 городов и районов Архангельской области приняли участие в отборочном туре очередного, третьего по счёту сезона телевизионной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова».

В режиме видеоконференцсвязи все участники отборочного тура одновременно получили тему эссе, которое должно стать «пропуском» в очный этап. В этом году ребятам предложили поразмыслить над словами великого русского полководца Александра Суворова «Мужественные подвиги достовернее слов».

– По итогам эссе, подготовленного участниками отборочного тура, будет сформирован список тех, кто пройдёт в полуфиналы. Немного приоткрывая завесу тайны, скажу, что их общая тема звучит следующим образом: «Освоение Арктики. Забытые полярные экспедиции», – рассказала ответственный секретарь судейской коллегии региональной олимпиады «Наследники Ломоносова» Татьяна Артюгина.

Победители «Наследников Ломоносова» представят Поморье на телепроекте Первого канала «Умницы и умники». В борьбе с лучшими школьниками страны северяне будут оспаривать право стать студентами МГИМО без экзаменов.

Напомним, инициатива проведения уникального для Поморья интеллектуального турнира школьников принадлежит губернатору Архангельской области Игорю Орлову. Реализует проект министерство образования и науки региона совместно с Архангельским областным институтом открытого образования.

Напомним, что участник первого сезона «Наследников» Тимур Меджидов из Холмогор смог не только пробиться на проект «Умницы и умники», но и стать его победителем.



— Успех Тимура Меджидова – ориентир для тех, кто сделал первый шаг в новый сезон олимпиады. Съёмки телепрограммы пройдут 17 и 18 марта, а в середине мая состоится главный финал «Наследников Ломоносова», – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области