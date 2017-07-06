Станислав Ильин: пример для молодёжи в служении своему делу и верности профессии

Победитель областного конкурса «Лучший врач года» в номинации «За верность профессии» посвятил медицине и помощи людям 52 года жизни. На церемонии награждения, когда врачу вручали заслуженную награду, весь зал аплодировал стоя. Сегодня Станислав Ильин отмечает 80-летний юбилей.

— Без работы представить себя не могу, – признаётся Станислав Петрович.

Богатый трудовой путь врача начался в 1965 году в Пяльмской участковой больнице Карельской АССР. Затем он работал врачом-фтизиатром, акушером-гинекологом, судовым врачом.

В 1974 году Станислав Ильин устроился на станцию скорой помощи, а два года спустя одним из первых вошёл во вновь созданную психоневрологическую выездную бригаду, где трудится по сей день.

Трудовой стаж Станислава Ильина – более полувекаКак отмечают коллеги, его отличает профессионализм, умение принимать правильные решения в неординарных ситуациях и доброжелательное отношение к людям.

Станислав Петрович внёс значительный вклад в развитие психиатрической помощи в Архангельской области, проводит семинары и конференции по актуальным вопросам неотложной психиатрии.

Более 20 лет доктор Ильин преподавал на курсах повышения квалификации для фельдшеров города и Архангельской области. По мнению Станислава Петровича, главное в жизни – желание учиться.

За добросовестный труд Станислав Ильин отмечен Почётной грамотой администрации Архангельской области, Почетной грамотой Минздрава РФ, награждён нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Министерство здравоохранения благодарит Станислава Петровича за бесценный вклад в развитие медицины на Севере, сердечно поздравляет с днём рождения и желает крепкого здоровья!

Министерство здравоохранения Архангельской области