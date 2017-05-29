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Новый формат конференции МСП – продолжение работы по формированию открытого диалога с бизнесом

29 мая 16:15 Общество Бизнес

В Архангельской области завершилась XIX конференция малого и среднего предпринимательства. Традиционное мероприятие в этом году прошло в принципиально новом формате: вся программа форума была ориентирована на живой диалог с бизнес-сообществом региона.

Так, в рамках панельной дискуссии любой желающий мог задать вопрос губернатору области Игорю Орлову, главам всех профильных органов исполнительной власти, руководителям и представителям территориальных органов федеральной власти.

Диалог «без купюр» отметил и один из ведущих спикеров панельной дискуссии член генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия», член Государственной комиссии по развитию Арктики и экспертного совета по развитию Арктики при Правительстве России Ильдар Неверов.

— Мне понравился новый подход к проведению конференции. Видно, что он только нарабатывается, но при этом сам формат – отличный, – отметил эксперт. – С одной стороны, вопросы можно было бы заранее собрать у аудитории и рубрицировать – объединить пять-шесть вопросов на одну тему и выбрать одного человека, который рассказал бы обо всем объеме проблемы. С другой стороны, тогда не получилось бы такого живого диалога, очень тёплого и достаточно эмоционального.

Отметим, что организаторами был проведен и предварительный сбор вопросов от жителей региона,которые также были рассмотрены на панельной дискуссии. Однако, акцент был умышленно сделан на формировании условий для непосредственного общения.

— За 14 лет постоянных поездок по стране я ни разу не принимал участия в подобных мероприятиях. В Архангельской области уровень открытости на два порядка выше, чем в других субъектах страны, о чем свидетельствует и то, что первые лица региона смело организуют свободные дискуссии, без заранее подготовленных перечней вопросов и заготовленных ответов, – отметил Ильдар Неверов.

Конкретные вопросы конкретным людям

Впервые в рамках конференции был организован «Час с руководителем», благодаря чему удалось максимально расширить круг участников диалога власти и бизнеса. Любой желающий мог встретиться с руководителем органа исполнительной власти, озвучить свои идеи и проблемы, обсудить пути их решения.

— На приёме граждан состоялось обсуждение самых разнообразных вопросов – от компенсации повышенной нагрузки на предпринимателей районов Крайнего Севера до поддержки некоммерческих организаций, – сообщил Семён Вуйменков. – Был затронут и вопрос самозанятых граждан. По итогам обсуждения министерством был взят в работу вопрос возможности расширения списка профессий, попадающих под данную категорию.

Министр экономического развития Семён Вуйменков подчеркнул, что открытость, отмеченная всеми участниками конференции, является одной из главных целей ведомства.

— Подобный формат мероприятий, где жители региона видят, что их обращения не уходят «в никуда», что их проблемы важны и правительство готово не просто выслушать рассказ о существующих сложностях, а оказать адресную поддержку каждому человеку, крайне важны, – сказал Семён Вуйменков. – Мы стремимся к тому, чтобы предприниматели не воспринимали чиновников как людей, шаблонно реагирующих на их проблемы, а видели государственных служащих, ориентированных на качественное улучшение бизнес-климата региона, на реальную поддержку инициативных граждан.

Министерство экономического развития Архангельской области

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