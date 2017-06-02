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Улыбки, подарки и новые проекты – для специализированного дома ребёнка

2 июня 15:30 Здоровье Доступная среда

В День защиты детей в Архангельском специализированном доме ребёнка состоялся праздник «Поддержим мир детства».

В первой половине дня гостей принимали в отделении на улице Тимме, где выступили артисты театра-студии «Понарошку» с праздничным представлением «Колобок».

Там же состоялась презентация проекта, который намерено реализовать молодёжное правительство области. Инициативная группа из строителей и проектировщиков разработала «экологическую тропу», которую планируется разместить на территории для прогулок малышей. С получением гранта задумка станет реальностью.

Затем в отделении на улице Садовой главный врач дома ребёнка Ирина Кравцова рассказала о ещё одном новом проекте – «социальная квартира», который, по задумке, должен помочь детям адаптироваться в приёмной семье.

В специализированном доме ребёнка воспитываются малыши, нуждающиеся в лечении, реабилитации и особой заботе. Сотрудники учреждения делают всё для того, чтобы вернуть ребёнка в семью. Результатом общих усилий удалось значительно уменьшить количество отказов от детей. За период с 2008 по 2016 год устроены в семьи 766 малышей.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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