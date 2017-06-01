Подведены итоги тридцать пятой сессии областного Собрания депутатов

На майской сессии областного Собрания рассмотрено 26 вопросов, в том числе 12 законопроектов, из которых 9 инициировано губернатором области. Во втором чтении принято 7 законопроектов, 6 из которых внёс глава региона.

В рамках «Правительственного часа» министром ТЭК и ЖКХ Андреем Поташевым представлен доклад о прохождении отопительного периода 2016–2017 годов и мероприятиях по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду 2017 – 2018 годов.

Также в рамках «Правительственного часа» министром образования и науки Игорем Скубенко представлена информация о подготовке образовательных организаций к началу нового 2017–2018 учебного года.

Уполномоченный при губернаторе области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев выступил с докладом о состоянии соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности за 2016 год, а уполномоченный при губернаторе области по правам ребенка Ольга Смирнова – с докладом о своей деятельности в минувшем году.

Министр здравоохранения Антон Карпунов представил законодательную инициативу в Госдуму. В ней предлагается определить источники финансового обеспечения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Основное внимание на сессии было уделено бюджетным вопросам и вопросам экономического развития.

Приняты в двух чтениях изменения в областной бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, представленные министром финансов Еленой Усачевой, а также изменения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, представленные директором территориального ФОМС Натальей Ясько.

Приняты в первом и втором чтениях изменения в областной закон о дорожном фонде, предусматривающие предоставление местным бюджетам муниципальных районов и городских округов субсидий на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. Это позволит направить из областного бюджета в местные бюджеты муниципальных образований финансовые средства в сумме 165 млн рублей.

Министр транспорта Вадим Кривов отметил, что принятие указанных изменений обеспечит своевременное проведение органами местного самоуправления мероприятий по выбору подрядчиков, а также проведение дорожных ремонтных работ летом 2017 года.

Принят в первом чтении проект областного закона, согласно которому разрешение на строительство не требуется при строительстве и (или) реконструкции единой сети газораспределения с давлением до 0,6 МПа включительно.

Указанная сеть газораспределения используется в целях подключения нескольких объектов капитального строительства, принадлежащих различным заявителям, на основании запроса о предоставлении технических условий на подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения и (или) заявки о заключении договора о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения, поданных от имени нескольких заявителей одним уполномоченным ими представителем.

По мнению министра строительства и архитектуры Михаила Яковлева, включение в областной перечень случаев, когда разрешение на строительство не требуется, случаев строительства и (или) реконструкции единой сети газораспределения позволит исключить избыточные процедуры согласования в связи со строительством и (или) реконструкцией такого объекта.

Совершенствуется законодательство в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан.

В первом чтении поддержан проект областного закона, уточняющий процедуры предоставления многодетным семьям государственных и муниципальных земельных участков в собственность бесплатно.

Жилищно-строительные кооперативы для обеспечения жильем многодетных семей будут получать земельные участки также при строительстве многоквартирных домов. В настоящее время такие жилищно-строительные кооперативы получают земельные участки только для строительства объектов индивидуального жилищного строительства.

Уточняется порядок включения многодетных семей в члены жилищно-строительных кооперативов. Министр имущественных отношений Ирина Ковалёва отметила, что многодетная семья не должна утрачивать право быть принятой в члены жилищно-строительного кооператива в случае, если имеющийся у такой семьи земельный участок приобретен за счет ее собственных средств.

Министерство имущественных отношений наделяется полномочиями по рассмотрению заявлений многодетных семей о бесплатном предоставлении земельных участков на территории города Архангельска и ведению реестра таких семей.

Развивается законодательство в сфере государственного управления, местного самоуправления и поддержки общественных организаций.

Теперь тексты правовых актов органов региональной власти будут считаться официальными также при их размещении в эталонном банке данных правовой информации, обеспечение доступа к которому осуществляется Федеральной службой охраны.

Установлены правовые основания, при наличии которых областное Собрание депутатов без консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации принимает решение о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам человека в области.

Правительство области утверждает порядки согласования документов территориального планирования иных субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом России.

В окончательной редакции приняты изменения, предусматривающие преобразование нескольких поселков муниципального образования «Шипицинское» Котласского района в деревни.

Совершенствуется механизм государственной поддержки деятельности молодежных трудовых отрядов и студенческих отрядов.

В первом чтении принят проект областного закона, представленный директором правового департамента администрации губернатора и правительства области Игорем Андреечевым и вносящий в целях приведения в соответствии с федеральным законодательством изменения в 10 областных законов в сферах бюджетных отношений, в том числе дорожного фонда, лесных отношений и охотничьих ресурсов, обязательного государственного личного страхования работников областной противопожарной службы, отдыха, оздоровления и занятости детей, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области