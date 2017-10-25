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45 миллионов рублей будет направлено на закупку медицинского оборудования для районных клиник

25 октября 12:30 Районы

За девять месяцев текущего года на приобретение медицинского оборудования за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области направлено около 155 миллионов рублей. В медицинские учреждения в районах планируется закупить оборудование на сумму более 45 миллионов рублей.

Уже введены в эксплуатацию аппарат ультразвуковой диагностики для кардиологических и общих исследований у взрослых и детей стоимостью 3,9 миллиона рублей в Ильинской центральной районной больнице, портативный ультразвуковой диагностический аппарат анестезиолога на сумму 2,7 в Коряжемской городской больнице.

В настоящее время проводятся процедуры закупки оборудования, которое до конца текущего года должно быть поставлено в учреждения здравоохранения в районах.Нормированный страховой запас – это целевые средства из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, направляемые на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение медицинского оборудования и его ремонта.

В их числе: стоматологические установки для Карпогорской, Приморской центральных районных больниц и Вельской стоматологической поликлиники, гастрофиброскоп для Шенкурской, Онежской, Красноборской, Ильинской центральных районных больниц, цифровой флюорограф для Каргопольской центральной районной больницы.

— В этом году для государственных лечебных учреждений планируется приобрести более 40 единиц дорогостоящей медицинской техники, из них 65 % – в районные больницы. Нормированный страховой запас ТФОМС, направленный на нужды медучреждений, даёт нам возможность продолжать программу модернизации медицинского оборудования в лечебных учреждениях области, – подчеркнул министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов.

Отметим, что в 2016 году за счёт средств нормированного страхового запаса было приобретено 26 единиц медицинской техники на сумму более 122 миллионов рублей.

На мероприятия по ремонту медицинского оборудования  из средств нормированного страхового запаса в 2016 году было израсходовано 19,4 миллиона рублей, за 9 месяцев текущего года 11,4 миллиона рублей.

Так, на ремонт рентгеновского компьютерного томографа в Новодвинской центральной городской больнице было затрачено 6,5 миллионов рублей, на ремонт аналогичного оборудования в Вельской центральной районной больнице были направлены средства в размере 4,4 миллиона рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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