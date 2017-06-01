В Архангельской области набирает обороты итоговая аттестационная кампания выпускников школ девятых и одиннадцатых классов. К сожалению, уже выявлены факты нарушения старшеклассниками правил проведения экзаменов. Четверо школьников пронесли с собой на испытания мобильные телефоны и шпаргалки. Ребята были удалены, их работы аннулированы.

Стоит ещё раз обратить внимание выпускников и их родителей на то, что на экзаменах запрещено пользоваться любыми гаджетами и всевозможными шпаргалками. За нарушение этого правила последует удаление. Более того, пересдать экзамены ребята смогут лишь через год.

На итоговых испытаниях создаются максимально объективные условия для всех выпускников.

Системы видеонаблюдения, установленные в каждом кабинете, где организованы испытания, позволяют вести мониторинг того, как проходят экзамены. В аудиториях работают представители независимого корпуса общественных наблюдателей.

— Хочу обратить внимание одиннадцатиклассников на то, что если последует удаление с ЕГЭ по математике или русскому языку, то выпускник не сможет получить аттестат. Сдача этих двух экзаменов являются необходимым условием получения документа о среднем общем образовании, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Попытки списать ставят в неравные условия и самих ребят: один выпускник ориентируется на собственные знания, а другой старается обмануть, чтобы получить оценку выше.

— Призываю всех, кто сдаёт государственные экзамены, изначально ориентироваться только на собственные знания и на честную оценку, – подчеркнул Игорь Скубенко. – Важна роль и педагогов, и родителей, которые должны ещё раз напомнить детям о том, что рисковать собственным будущим не стоит. Как показывает практика, списать на ЕГЭ практически невозможно.

Министерство образования и науки Архангельской области