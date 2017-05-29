Игорь Орлов поставил задачу навести порядок в сфере нестационарной торговли Архангельска

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов провёл очередной приём граждан. Одной из тем обсуждения стала ситуация по размещению нестационарных торговых точек.

По этому вопросу архангелогородец Николай Заявьялов обратился к главе региона через колл-центр программы «Прямая линия», выходящей на телеканале «Россия 24», а также в социальной сети «Вконтакте».

Подробности он рассказал уже непосредственно на встрече с губернатором.

По словам Николая Завьялова, на территории рядом с автобусной остановкой у дома по адресу: ул. Урицкого, 70 расположены сразу несколько строений, в том числе, шашлычная, пирожковая и овощной павильон:

«Люди жалуются, что вокруг этих торговых киосков – грязь и беспорядок. Нужно, прежде всего, проверить легальность этих строений. Те, что незаконные – снести».

Кроме того, архангелогородец заострил внимание, что не на всех автобусных остановках города имеются навесы:

«А ведь у нас то снег, то дождь – пожилым людям нелегко приходится. Очень много жителей бывает на остановке у магазина «Спорттовары» по проспекту Троицкий. А укрыться в непогоду там негде».

— Что касается размещения нестационарных торговых объектов, то, с учётом вашего обращения, я настоятельно порекомендую администрации города навести в этой сфере порядок, – ответил Игорь Орлов. – Незаконные киоски должны быть убраны. Всех остальных владельцев торговых точек необходимо обязать своевременно проводить уборку и вывоз мусора.

Мэрии Архангельска также будет предложено привлечь инвестора, который оборудует остановку у «Спорттоваров», создаст комфортные условия для жителей, и там же, соблюдая все требования законодательства, поставит киоск.

— О результатах этой работы я сообщу вам, – сказал Игорь Орлов Николаю Завьялову.

По завершению встречи глава региона подчеркнул:

«Архангельск уже начал заниматься этим вопросом. Ситуации у дома на улице Урицкого, безусловно, будет уделено индивидуальное внимание. Вместе с тем, проблема требует комплексного подхода: проверка легальности размещения нестационарных объектов и соблюдения чистоты их владельцами должна быть проведена на всей территории города».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области