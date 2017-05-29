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Игорь Орлов поставил задачу навести порядок в сфере нестационарной торговли Архангельска

29 мая 16:25 Общество Арктика Торговля

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов провёл очередной приём граждан. Одной из тем обсуждения стала ситуация по размещению нестационарных торговых точек.

По этому вопросу архангелогородец Николай Заявьялов обратился к главе региона через колл-центр программы «Прямая линия», выходящей на телеканале «Россия 24», а также в социальной сети «Вконтакте».

Подробности он рассказал уже непосредственно на встрече с губернатором.

По словам Николая Завьялова, на территории рядом с автобусной остановкой у дома по адресу: ул. Урицкого, 70 расположены сразу несколько строений, в том числе, шашлычная, пирожковая и овощной павильон:

«Люди жалуются, что вокруг этих торговых киосков – грязь и беспорядок. Нужно, прежде всего, проверить легальность этих строений. Те, что незаконные – снести».

Кроме того, архангелогородец заострил внимание, что не на всех автобусных остановках города имеются навесы:

«А ведь у нас то снег, то дождь – пожилым людям нелегко приходится. Очень много жителей бывает на остановке у магазина «Спорттовары» по проспекту Троицкий. А укрыться в непогоду там негде».

— Что касается размещения нестационарных торговых объектов, то, с учётом вашего обращения, я настоятельно порекомендую администрации города навести в этой сфере порядок, – ответил Игорь Орлов. – Незаконные киоски должны быть убраны. Всех остальных владельцев торговых точек необходимо обязать своевременно проводить уборку и вывоз мусора.

Мэрии Архангельска также будет предложено привлечь инвестора, который оборудует остановку у «Спорттоваров», создаст комфортные условия для жителей, и там же, соблюдая все требования законодательства, поставит киоск.

— О результатах этой работы я сообщу вам, – сказал Игорь Орлов Николаю Завьялову.

По завершению встречи глава региона подчеркнул:

«Архангельск уже начал заниматься этим вопросом. Ситуации у дома на улице Урицкого, безусловно, будет уделено индивидуальное внимание. Вместе с тем, проблема требует комплексного подхода: проверка легальности размещения нестационарных объектов и соблюдения чистоты их владельцами должна быть проведена на всей территории города».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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