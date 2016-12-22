Федеральная трасса М-8 дойдёт до аэропорта «Архангельск»

С 1 января 2017 года в федеральную собственность будет передана региональная дорога в аэропорт «Архангельск». Трасса длиной 8,9 км станет частью выезда на трассу М-8.

Общая длина передаваемого в федеральное ведение участка – 24 километра. В него войдут Краснофлотский мост с подходами, улица Папанина, часть Окружного шоссе (эти три участка сегодня находятся в ведении муниципалитета), а также региональная автодорога на аэропорт «Архангельск», начинающаяся у кольцевой развязки возле пожарной части.

Данное направление отличается интенсивным движением, при этом многие участки нуждаются в ремонте. Передача дороги в ведение Росавтодора позволит надеяться на приведение трассы в нормативное состояние в короткие сроки благодаря федеральному финансированию.

— Передачи дороги в федеральное ведение удалось добиться благодаря политической воле губернатора Игоря Орлова и большой совместной работе правительства региона, «Архангельскавтодора», администрации областного центра и ФКУ Упрдор «Холмогоры».

Напомним, губернатор Игорь Орлов обратился к руководству Росавтодора с инициативой о передаче дороги в федеральную собственность ещё в 2013 году. Для Архангельска этот шаг имеет огромное значение: область и город сэкономят средства, которые ранее выделялись на содержание этой дороги, и смогут направить их другие дорожные объекты. С другой стороны, переданная дорога будет содержаться по федеральным нормативам.

— У нас есть большие надежды на то, что весь участок, начиная от дороги М-8 до аэропорта «Архангельск», будет приведён в соответствие современным требованиям, в первую очередь – в плане безопасности, — рассказал заместитель директора дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев

В планах нового собственника дороги – с января 2017 года начать работу с Росавтодором в части подготовки проектно-сметной документации по данному объекту.

— Начнём мы с приведения в нормативное состояние дорожного покрытия Краснофлотского моста, улицы Папанина и объездного шоссе. Сам подъезд к аэропорту уже находится в нормативном состоянии благодаря проведённому «Архангельскавтодором» в 2015 году капитальному ремонту, – пояснил директор Архангельского филиала Упрдор «Холмогоры» Алексей Бабицкий. — Следующий этап – капремонт и реконструкция других участков передаваемой дороги.

Министерство транспорта Архангельской области