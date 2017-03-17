«Крымская весна» вновь в Архангельске!

18 марта с 15:00 до 19:00 в Архангельске на площади перед областным театром драмы пройдёт праздничное мероприятие, приуроченное к трёхлетию присоединения Крыма и Севастополя к России.

Праздничная программа рассчитана на людей разных возрастов и интересов. С 15:00 будут организованы командная игра «Лазертаг», площадка для сдачи норм ГТО, выставка «Оружие Победы». На сцене будут выступать лучшие детские творческие коллективы Архангельска и области.

В 16:45 Архангельск присоединится к всероссийской акции «Крымская весна».

В 17:00 пройдёт торжественная церемония награждения победителей военно-исторической игры «Оборона Севастополя».

Затем концертную программу продолжат любительские и профессиональные коллективы Архангельской области, среди которых Государственный академический Северный русский народный хор, сводный духовой оркестр Главного управления МЧС и городского духового оркестра имени В.Н. Васильева, трио гармонистов в составе Арсения Синюшкина, Владимира Серебрянникова и Максима Ломтева, хореографическая группа народного ансамбля «Северянка», народный коллектив «Поморская артель», вокальная студия «Риальто».

В 18:00 начнется выступление заслуженной артистки Российской Федерации Алены Апиной.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области