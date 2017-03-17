Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

«Крымская весна» вновь в Архангельске!

17 марта 16:15 Архангельск События

18 марта с 15:00 до 19:00 в Архангельске на площади перед областным театром драмы пройдёт праздничное мероприятие, приуроченное к трёхлетию присоединения Крыма и Севастополя к России.

Праздничная программа рассчитана на людей разных возрастов и интересов. С 15:00 будут организованы командная игра «Лазертаг», площадка для сдачи норм ГТО, выставка «Оружие Победы». На сцене будут выступать лучшие детские творческие коллективы Архангельска и области.

В 16:45 Архангельск присоединится к всероссийской акции «Крымская весна».

В 17:00 пройдёт торжественная церемония награждения победителей военно-исторической игры «Оборона Севастополя».

Затем концертную программу продолжат любительские и профессиональные коллективы Архангельской области, среди которых Государственный академический Северный русский народный хор, сводный духовой оркестр Главного управления МЧС и городского духового оркестра имени В.Н. Васильева, трио гармонистов в составе Арсения Синюшкина, Владимира Серебрянникова и Максима Ломтева, хореографическая группа народного ансамбля «Северянка», народный коллектив «Поморская артель», вокальная студия «Риальто».

В 18:00 начнется выступление заслуженной артистки Российской Федерации Алены Апиной.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

17 марта

«Крым­ская вес­на» вновь в Архан­гель­ске!

17 марта

Участ­ни­кам фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» предс­та­вят уни­каль­ную спа­сатель­ную технику

17 марта

Куль­тур­ные и спор­тивные собы­тия аркти­чес­кого фору­ма – для жите­лей и гос­тей Архан­гель­ска

17 марта

Встре­тить во всео­ру­жии: Поморье про­дол­жа­ет под­гот­ов­ку к паводку

17 марта

Предс­та­влены под­роб­ности дело­вой про­граммы фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

17 марта

Архан­гель­ские желез­нодо­рож­ники про­во­дят уроки безо­пас­ности в автошко­лах города

17 марта

В дни аркти­чес­кого фору­ма в Архан­гель­ске прой­дёт фес­тиваль «Аркти­ка – тер­рито­рия ГТО»

17 марта

Органи­за­то­ры про­длили регист­ра­цию на моло­дёж­ный форум «Аркти­ка. Сде­лано в России»

16 марта

Вов­леч­ен­ность жите­лей – клю­че­вая осо­бен­ность прио­рит­ет­ного про­ек­та «ЖКХ и город­ская среда»

16 марта

Ан­дрей Пота­шев: «Пе­ред влас­тью и управля­ющи­ми ком­пани­ями стоят общие задачи»

16 марта

Юные севе­ряне вновь ста­нут геро­ями про­граммы «Пока все дома»

16 марта

Форум «управля­ек»: конст­рук­тивный диа­лог и прак­тич­ес­кий результат

16 марта

«Вод­ник» вышел в полуфи­нал чем­пи­она­та Рос­сии по хок­кею с мячом

15 марта

Экспе­рты: сов­рем­ен­ные комп­ле­ксы по пере­раб­от­ке мусо­ра решат про­блему свалок

15 марта

Дом Вален­тина Пику­ля в Севе­род­винске – объект куль­тур­ного наследия

15 марта

Комп­ро­мисс интере­сов эко­ло­гии и эко­но­ми­ки: опыт Поморья – на пло­щад­ке «Интер­фак­са»

15 марта

Вход на «домаш­ние» игры «Вод­ника» сде­лали бес­платным до конца сезона

15 марта

«Импульс доб­ра» – луч­шим социаль­ным предп­ри­ни­ма­те­лям

15 марта

В Поморье нашли «жем­чужи­ну Севера»

Похожие новости

17 марта Общество

«Крым­ская вес­на» вновь в Архан­гель­ске!

15 марта Общество

Экспе­рты: сов­рем­ен­ные комп­ле­ксы по пере­раб­от­ке мусо­ра решат про­блему свалок

14 марта Общество

«Вмес­те целая стра­на»: 18 марта севе­рян приг­лаша­ют на праз­дник в честь возв­ра­ще­ния Крыма

14 марта Культура

Выставка «Лики Рос­сии» завер­шилась

11 марта Общество

В Архан­гель­ске стар­това­ла про­грамма «Умею плавать»

10 марта Общество

Школь­ница из Архан­гель­ска вышла в финал телеп­рог­рам­мы «Умницы и умники»

10 марта Общество

В Архан­гель­ске назо­вут имя луч­шей «Помор­ской мамы»

8 марта Общество

От слов к делу: в Архан­гель­ске успе­шно реали­зу­ют кон­цеп­цию раз­ви­тия Дома молодёжи

8 марта Общество

«Центр под­дер­жки моло­дой семьи» вновь приг­лаша­ет севе­рян на твор­чес­кие мас­тер-клас­сы

8 марта Здоровье

9 марта в Поморье прой­дут меро­прия­тия, посвящ­ен­ные Все­мир­ному дню почки

6 марта Общество

К аркти­чес­кому фору­му 2019 года в Архан­гель­ске постро­ят экспо­центр

6 марта Общество

Регио­наль­ное минс­вя­зи – за раз­ви­тие городс­ко­го про­стран­ства

2 марта Губернатор

Вал­ен­тина Сыро­ва: «Новый под­ход в реше­нии мес­тных проблем»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия