В правительстве региона состоялось совещание по вопросам перевода работников бюджетной сферы Архангельской области на карты национальной платёжной системы «Мир» с участием представителей филиальных банковских сетей.

Реализация федерального закона, который предусматривает перевод всех бюджетных выплат на карты системы «Мир», находится на контроле администрации Президента РФ через окружные полпредства.

Согласно закону, с 1 июля 2017 года банки официально обязаны обеспечить выдачу платёжных карт «Мир» всем новым сотрудникам бюджетной сферы и получателям выплат из бюджета (включая стипендии, пенсии и социальные пособия). Процесс должен быть завершён 1 июля 2018 года.

Обеспечить организованный переход на национальную платёжную систему на региональном и муниципальном уровне – задача правительства области.

Для согласования позиций представителей банковского сектора (эмитентов банковских карт) познакомили с проектом плана контрольных мероприятий, подготовленного министерством экономического развития Поморья.

Заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко рекомендовал участникам совещания в течение семи дней внести свои предложения и замечания в проект.

Некоторые из них прозвучали в ходе встречи. Представители банковской сферы высказали пожелание закончить основную часть кампании по переходу на платёжные карты «Мир» до Нового года.

Сеть банкоматов уже готова к обслуживанию этих карт. Ведётся работа с оборонными и крупными госпредприятиями. По мнению бизнеса, к включению в этот процесс необходимо побудить и мелкие госучреждения.

Согласованный и своевременный переход позволит уйти от аврала, возможных нарушений закона и жалоб.

По итогам встречи Евгений Фоменко поручил региональному министерству экономического развития подготовить и разослать необходимые документы и разъяснительные письма всем участникам процесса.

В ближайшее время запланировано совещание с органами местного самоуправления, которое пройдёт в формате видеоконференции.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области