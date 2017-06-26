Внешэкономбанк начинает отбор сертифицированных менеджеров в Архангельской области

С 1 июня Внешэкономбанк расширит программу отбора менеджеров в регионах. К 23 пилотным субъектам РФ присоединятся Архангельская область и еще 61 регион России.

Институт сертифицированных менеджеров станет одним из основных инструментов отбора региональных проектов в рамках нового инвестиционного процесса ВЭБ.

Совместная работа менеджеров, инициаторов проектов и банка будет построена на платформе «Фабрика проектов развития». Она позволит в онлайн-режиме:

осуществлять отбор заявок по отраслевым приоритетам финансирования;



оценивать возможность инвестирования в проект по его основным финансовым показателям;



отслеживать изменения статусов по заявкам и просматривать другую статистическую информацию в удобной графической форме;



проводить экспресс-оценку проектов;



оказывать консультационную поддержку клиентам со стороны сертифицированных менеджеров.



Кроме того, на платформе «Фабрика проектов развития» будет объединена информация о доступных мерах господдержки.

С помощью этих сведений сертифицированный менеджер сможет определить меры господдержки, применимые по отношению к проектам его региона, а также сравнить их с условиями предоставления поддержки в других субъектах РФ.

ВЭБ намерен выбрать, обучить, протестировать и сертифицировать до трёх менеджеров в каждом субъекте РФ.

Приём заявок от кандидатов из тех субъектов РФ, которые подключаются к проекту с 1 июня, будет также проходить на специализированной платформе Агентства стратегических инициатив LEADER-ID.

По итогам первого этапа отбора в 23 пилотных регионах от кандидатов получено более 180 заявок. Большинство кандидатов представляют региональные институты развития и бизнес-сообщество. Более двух третей участников отбора занимают в регионах руководящие должности.

В рамках второго этапа отбора эксперты проанализируют заявки, присланные кандидатами из пилотных регионов. С лучшими из них будут проведены очные или видео-собеседования. Победители заключат с банком соглашения о конфиденциальности, пройдут обучение и сертификацию.

— До конца сентября у нас появятся сертифицированные специалисты во всех регионах России, – заявил заместитель председателя, член правления Внешэкономбанка Алексей Иванченко.

Проектный пресс-офис Внешэкономбанка: Кристина Эйрих – куратор проекта, телефон: +7 (967) 046-78-09, Юлия Курченко – работа со СМИ, телефон: +7 (985) 698-70-57.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области