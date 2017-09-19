Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.



Целый ряд поручений напрямую касается Архангельской области.

— Поручения Президента России направлены на обеспечение развития транспортной инфраструктуры региона – одной из ключевых составляющих в масштабной работе по улучшению качества жизни северян, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В частности, речь идет о завершении реконструкции инфраструктуры аэропортов в Архангельске и на Соловках. Модернизация взлётно-посадочных полос этих аэропортов позволить принимать более современные и комфортные воздушные суда. Напомним, что первый этап реконструкции инфраструктуры аэропорта «Архангельск» был завершён в 2015 году.

Не менее значима и реконструкция моста через Никольское устье в Северодвинске, который известен как Ягринский мост.

— Мост, который связывает две части города корабелов, крайне важен не только для нашей области, но и для всей страны, учитывая значение Северодвинска как центра судостроения, – отметил губернатор.

Стоим отметить, что администрацией города Северодвинска совместно с правительством Архангельской области уже разработана проектно-сметная документация на строительство нового автомобильного моста через Никольское устье с автодорожными подходами к нему. По проекту получено положительное заключение госэкспертизы и подтверждение достоверности сметной стоимости. Это может способствовать включению объекта в ближайшей перспективе в федеральную целевую программу по развитию транспортной системы РФ.

Помимо этого, Президент поручил представить предложения, направленные на обеспечение реализации проекта строительства железнодорожной магистрали «Белкомур».

На сегодняшний день проектная компания «МК Белкомур» совместно с правительством Архангельской области и регионами-инициаторами проекта уже готовит предложения в Правительство РФ по финансовой модели и срокам реализации проекта. Их могут рассмотреть уже в текущем году на заседании правительственной комиссии по вопросам развития транспорта.

— Для нашей области «Белкомур» и новый глубоководный район морского порта Архангельск являются крупнейшими инвестпроектами, которые имеют ключевое значение для социально-экономического развития региона, – подчеркнул Игорь Орлов. – Поручение Президента, безусловно, даст ощутимый импульс всем заинтересованным министерствам и ведомствам в части принятия необходимых решений для начала строительства и железной дороги, и порта.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области