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Более 80 пациентов за три месяца прошли реабилитацию в кабинете эрготерапии

20 октября 15:45 Инновации Доступная среда

Кабинет эрготерапии открылся в первом неврологическом отделении Архангельской областной клинической больницы в начале июля. За прошедшие три с половиной месяца реабилитационный курс здесь получили более 80 пациентов, с которыми проведено 250 занятий.

Средняя продолжительность курса – три урока по мелкой моторике рук плюс встречи с психологом, логопедом и инструктором лечебной физкультуры.

Как пояснила заведующая кафедрой физической культуры и медицинской реабилитации СГМУ Надежда Ишекова, врачи и инструкторы помогают пациентам восстановить мелкую моторику рук, учат их пользоваться столовыми Иницииатором создания кабинета эрготерапии выступил социальный кластер Архангельской области при поддержке областной клинической больницы и Северного государственного медицинского университета.и бытовыми приборами, самостоятельно одеваться, мыть посуду, гладить белье, выполнять другие бытовые дела. 

Задача врачей и инструкторов – заставить мозг пациента вспомнить все движения и закрепить их на практике.

По словам специалистов отделения реабилитации, большинство из пациентов показывают хорошие результаты в восстановлении утраченных функций.

В сентябре при кабинете открылась школа инсульта для пациентов и их родственников. В школе проходят как лекции, так и практические занятия. На них обсуждаются различные проблемы, с которыми сталкивается больной.

Заведующая отделением реабилитации, врач по лечебной физкультуре Ольга 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.Ильичева сообщила, что в начале 2018 года в отделении появится медицинская сестра-координатор:

«Нам очень важно, чтобы наш пациент, уехавший из стационара к себе домой, не «потерялся», а продолжил совершенствование своих навыков. С этой целью мы планируем ввести в штат нового сотрудника. Также решается технический и организационный вопросы по дистанционному консультированию наших пациентов с помощью онлайн-технологий».

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

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