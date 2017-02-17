В рамках рабочей поездки в Холмогорский район губернатор Игорь Орлов посетил новые дома в Емецке, которые строятся по региональной программе переселения из аварийного жилья.

По слова заместителя министра ТЭК и ЖКХ Александра Ерулика, первый из двух домов на улице Мыза, 33 был сдан в конце 2016 года. Сегодня в нём уже живут 45 человек.

По словам одной из жительниц, пенсионерки Антонины Ногиной, квартира у семьи теперь тёплая, уютная, со всеми удобствами, что немаловажно для села.

— Не нужно запасаться дровами, носить воду с колонки. Все условия есть в доме, – рассказала хозяйка.

Работы на втором корпусе сегодня близки к завершению. В настоящее время полностью закончена строительная часть, идёт отделка помещений.

— Предварительная дата окончания отделочных работ – 28 февраля этого года. В 13 новых квартир, которые будут приобретены по программе переселения, переедут 25 человек, – рассказал Александр Ерулик.

Всего в рамках программы до 1 сентября 2017 года запланировано переселить 547 граждан из 25 аварийных жилых домов.

— Со сдачей домов в Емецке Холмогорский район досрочно завершает программу переселения граждан из аварийного жилья, – подчеркнул Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области