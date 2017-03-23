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На арктическом форуме будет широко представлена культура коренных народов Севера

23 марта 14:40 Арктика – территория диалога Арктика События
Вероника Яничек: «Благодаря форуму уже сегодня происходит рождение нового фестиваля арктической народной культуры!»
Вероника Яничек: «Благодаря форуму уже сегодня происходит рождение нового фестиваля арктической народной культуры!»

Министр культуры Архангельской области Вероника Яничек уверена: международный арктический форум позволит жителям области ближе познакомиться с культурным наследием северных народов России и обогатит творческие контакты.

— В концертной программе «Голоса Арктики» на одной сцене выступят яркие народные коллективы Якутии и Чукотки, Ямала и Республики Коми и, конечно же, нашей области, – заявила Вероника Яничек. – Благодаря форуму уже сегодня происходит рождение нового фестиваля арктической народной культуры!

В дни форума в Архангельске выступят ансамбли народной музыки «Зарни ёль» из Республики Коми, чукотско-эскимосский «Эргырон», этно-группа из Якутии «Айархаан». Приедут к нам и ближайшие соседи – народный ансамбль песни и танца «Хаяр» из НАО.

Поморье будет представлено одним из самых известных народных коллективов страны: Государственным академическим Северным русским народным хором.

Директор Северного хора Наталья Асадчик подчеркнула:

«Участвовать в мероприятии столь высокого уровня, представлять исконную культуру Русского Севера гостям со всего мира – огромная честь для нашего коллектива».

Министерство культуры Архангельской области

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