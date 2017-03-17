Архангельские железнодорожники проводят уроки безопасности в автошколах города

В автошколах Архангельска с 13 по 17 марта проходят уроки безопасности, на которых будущим водителям рассказывают о правилах поведения на железнодорожных переездах.

На уроках специалисты ОАО «РЖД» демонстрируют учебные фильмы, слайды и фотоматериалы, раздают памятки. Особое внимание уделяется причинам и последствиям аварий на железнодорожных переездах, потенциальным рискам, к которым приводят спешка и нарушение правил.

Большинство слушателей курсов и инструкторов автошкол отмечают эффективность таких уроков и готовы к развитию этого опыта взаимодействия с железнодорожниками.

Следует отметить, что благодаря системному подходу к профилактике, в Архангельском регионе СЖД число ДТП на переездах сократилось в два раза (в 2015 году – 4, в 2016 году – 2). С начала текущего года аварий на переездах региона не допущено.

Служба корпоративных коммуникаций Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»