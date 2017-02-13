Первый региональный чемпионат WorldSkills: до начала состязаний остался один день

14 февраля в Архангельске начнутся состязания лучших студентов профтеха – первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia). Турнир будет принимать у себя областной Дом молодёжи. Показывать свои навыки и умения будут 25 участников.

Готовность к проведению нового для региона чемпионата профмастерства проверил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Состязания пройдут по пяти компетенциям: электромонтаж, малярные и декоративные работы, плотницкое дело, парикмахерское искусство,

преподавание в младших классах. Акцент будет сделан на практическом этапе: в течение трёх дней студенты будут выполнять различные виды работ.

Стоит отметить, что чемпионат «Молодые профессионалы Поморья» проходит под эгидой движения WorldSkills Russia. Его главная цель – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования.

Именно поэтому зрителями состязаний могут стать все желающие. Более того, для привлечения интереса к чемпионату будут организованы различные мастер-классы.

— Новый формат турнира потребовал серьёзной подготовки. В частности, для каждой компетенции было закуплено оборудование, соответствующее мировым стандартам. Конкурсанты прошли специальные подготовительные сборы. Все площадки подготовлены к работе, – подвёл итог предварительного этапа

министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Оценивать уровень подготовки наших студентов будут национальные эксперты движения WorldSkills Russia.

Церемония торжественного открытия первого регионального чемпионата студентов профтеха «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia) пройдёт в областном Доме молодёжи 14 февраля в 9:00.

Приглашается пресса.

Министерство образования и науки Архангельской области