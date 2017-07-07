Росреестр: как защитить свое недвижимое имущество?

Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» дает возможность правообладателям объектов недвижимости обезопасить свое имущество, напоминает филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В последнее время в средствах массовой информации появляются публикации о различных мошеннических действиях в отношении принадлежащих гражданам квартир и иного недвижимого имущества. Как же собственникам обезопасить свое имущество от мошенников?

Собственник объекта недвижимости может представить заявление о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без его личного участия.

Такое заявление можно подать в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Форма такого заявления утверждена приказом Министерства экономического развития РФ от 08.12.2015 № 920.

Получив заявление, государственный регистратор вносит в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информацию о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя. Указанные действия производятся без взимания государственной пошлины.

При наличии такой информации в ЕГРН в случае обращения на государственную регистрацию не собственника недвижимого имущества, документы будут возвращены без рассмотрения.

Наложить такое ограничение можно в любой ситуации, например, когда предстоит долгое отсутствие или утеряны документы.

Однако следует помнить, что если все-таки принято решение о продаже недвижимого имущества по доверенности, необходимо представить заявление о погашении записи о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя.

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу