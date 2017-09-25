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На Маргаритинской ярмарке юных северян учили финансовой грамотности

25 сентября 10:30 Финансовая грамотность Общество

Очередная игра для маленьких архангелогородцев «Дружи с финансами» прошла в рамках ежегодной Маргаритинской ярмарки. В ней приняли участие более 300 юных архангелогородцев и их родителей.

Организатором мероприятия выступили министерство финансов Архангельской области и Архангельский областной институт открытого образования. 

Малыши от 4 до 10 лет выполняли задания и участвовали в разных соревнованиях, за победу в которых получали условные рубли. Импровизированный «магазин», в котором можно было «купить» призы, находился рядом с площадкой.

— Мероприятия, которые проходят в игровой форме, помогают детям понять, что за определённую сумму дают некоторое количество вещей или продуктов. Уже в 5–6 лет дети понимают, что деньги – это то, чем мы платим за покупки. Считаю, что подобные игры должны проходить чаще. Уверена, нужно расширять географию этих мероприятий, – отметила координатор региональной программы по финансовой грамотности, представитель министерства финансов Архангельской области Валентина Даниловская.

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