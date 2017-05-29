Под Архангельском впервые открыт лагерь для детей с аутизмом

Лагерь для семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), начал работу сегодня на базе туристического комплекса «Малые Карелы» в Приморском районе.

Лагерь принял десять семей с детьми от 6 до 15 лет. В течение пяти дней их ждут индивидуальные и групповые занятия по налаживанию общения, танцам, спорту, музыке, творчеству. Кроме того, родителей и детей ждут отдых на свежем воздухе, экскурсия в музей «Малые Корелы», поездки на лошадях и боулинг.

Как рассказали в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области, в ежедневном расписании учтены все пожелания родителей – от организации питания до занятий со специалистами.

К работе привлечены волонтёры САФУ и СГМУ, которые помогают родителям и педагогам, играют с детьми.

Семейный лагерь организован в рамках сотрудничества правительства Архангельской области с «Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в рамках реализации региональной программы «Ты не один!». Она направлена на организацию межведомственной системы помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, их воспитывающим.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области