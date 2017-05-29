Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Под Архангельском впервые открыт лагерь для детей с аутизмом

29 мая 14:45 Соцзащита Доступная среда

Лагерь для семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), начал работу сегодня на базе туристического комплекса «Малые Карелы» в Приморском районе. 

Лагерь принял десять семей с детьми от 6 до 15 лет. В течение пяти дней их ждут индивидуальные и групповые занятия по налаживанию общения, танцам, спорту, музыке, творчеству. Кроме того, родителей и детей ждут отдых на свежем воздухе, экскурсия в музей «Малые Корелы», поездки на лошадях и боулинг.

Как рассказали в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области, в ежедневном расписании учтены все пожелания родителей – от организации питания до занятий со специалистами.

К работе привлечены волонтёры САФУ и СГМУ, которые помогают родителям и педагогам, играют с детьми.

Семейный лагерь организован в рамках сотрудничества правительства Архангельской области с «Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в рамках реализации региональной программы «Ты не один!». Она направлена на организацию межведомственной системы помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, их воспитывающим.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

29 мая

В При­мор­ском райо­не про­шёл меж­наци­ональ­ный фес­тиваль культур

29 мая

Кор­пора­ция раз­ви­тия рас­пахи­ва­ет двери

29 мая

Воен­но-спор­тив­ная игра «Салют» сос­то­ялась в Архан­гель­ске

29 мая

В При­мор­ском райо­не Архан­гель­ской области про­шла эко­ло­ги­чес­кая акция «Кур­тя­ево – наша забота».

29 мая

Участ­ни­ков фору­ма «Коман­да 29» ждёт нова­тор­ская образо­ватель­ная программа

29 мая

Игорь Орлов: «Рабо­та, нача­тая в Сове­те Феде­ра­ции, ещё не закон­чена»

29 мая

Игорь Орлов поста­вил задачу навес­ти поря­док в сфере нес­таци­онар­ной тор­говли Архан­гель­ска

29 мая

Новый фор­мат кон­фер­ен­ции МСП – про­дол­же­ние рабо­ты по фор­миро­ва­нию откры­того диа­лога с бизнесом

29 мая

Под Архан­гель­ском впер­вые открыт лагерь для детей с аутизмом

29 мая

Объяв­лен кон­курс годо­вых отчё­тов для неком­мерч­ес­ких органи­за­ций «Точ­ка отсчёта»

29 мая

Про­фес­си­она­лов турин­дуст­рии приг­лаша­ют к учас­тию в конкурсе

29 мая

«Ази­мут» помога­ет детям с аутизмом

26 мая

Вик­тор Икон­ни­ков: «У Архан­гель­ской области и Гер­ма­нии есть потен­ци­ал для рас­шире­ния сот­рудни­чес­тва»

26 мая

Более 160 спе­ци­алис­тов в сфере заку­пок повыси­ли свою ква­ли­фи­ка­цию

26 мая

Поморье гото­во к про­веде­нию осно­вного этапа ЕГЭ-2017

26 мая

Пер­вый юнар­мейс­кий парад сос­то­ял­ся в Архан­гель­ске

26 мая

В Архан­гель­ске будут выдавать шен­генс­кие визы в Германию

26 мая

Более шести с полови­ной тысяч чело­век гото­вы при­нять тех­нику­мы и кол­леджи Поморья

26 мая

Жите­ли Архан­гель­ска подари­ли биб­ли­оте­ке Пле­сец­ка 4500 книг

Похожие новости

29 мая Общество

Под Архан­гель­ском впер­вые открыт лагерь для детей с аутизмом

29 мая Общество

«Ази­мут» помога­ет детям с аутизмом

12 мая Соцзащита

В Архан­гель­ске на одной сцене высту­пят известные музы­кан­ты и люди с инвал­ид­ностью

28 апреля Здоровье

В Поморье обсуди­ли воп­росы помощи детям-аут­ис­там

26 апреля Общество

В Архан­гель­ской области ста­нов­ит­ся мень­ше дет­ей-си­рот

21 апреля Общество

В Архан­гель­ске сос­то­ит­ся кон­фер­ен­ция по актуаль­ным воп­ро­сам помощи детям с аутизмом

18 апреля Общество

На общест­вен­ное обсужде­ние выне­сен про­ект док­лада о выпол­не­нии Кон­вен­ции о пра­вах инвалидов

17 апреля Общество

Муни­ципа­ли­те­ты полу­чат допол­нитель­ные сред­ства на соз­да­ние дос­туп­ной среды

7 апреля Общество

Архан­гель­ская область – на кон­чи­ках пальцев

12 мая Соцзащита

Игорь Орлов поздра­вил победи­те­лей зим­них игр Спе­циаль­ной Олимпиады

20 апреля Соцзащита

«Осо­бен­ные» тан­цоры показа­ли себя на кон­курсе «Вдох­нове­ние» в Новод­винске

12 апреля Соцзащита

Сту­ден­ты САФУ соз­дали так­тиль­ную карту Архан­гель­ской области для нез­ря­чих северян

10 апреля Соцзащита

Фина­лис­тки кон­курса «Кра­са Аркти­ки» про­вели праз­дник для дет­ей-ин­вали­дов

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия