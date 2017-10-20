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Архангельских школьников приглашают на бесплатные занятия по поисковому делу

20 октября 16:45 Молодежь

В Архангельске на базе регионального центра патриотического воспитания начались бесплатные занятия для школьников по поисковому делу. Инициатором выступило региональное отделение «Поискового движения России», выигравшее недавно на эти цели президентский грант.

Уже сформированы несколько групп: военно-спортивная группа «Следопыт» (5–6 классы) и военно-поисковая группа «Память» (7–8 классы). 

Председатель регионального отделения «Поисковое движение России» Елена Недзвецкая рассказала, что в программу обучения входит стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка автомата Калашникова, ориентирование на местности, строевая и туристская подготовка, сдача норм ГТО, спортивные игры.

– Идея проведения таких занятий у нас возникла давно, но не было ни технических, ни финансовых возможностей ее реализовать. Благодаря средствам президентского гранта, а также поддержке центра «Патриот» наша мечта воплотилась в жизнь. Первые занятия для школьников уже состоялись, – поделилась Елена Недзвецкая.

Обучение будут проводить опытные инструкторы. Специально для проведения занятий на средства президентского гранта закуплено необходимое оборудование, учебные материалы и пособия. В планах – создание интерактивной площадки по обучению школьников азам археологии.

Ребята, показавшие лучшие результаты в процессе обучения, получат звание курсанта. После этого смогут сдать экзамены на младшего инструктора и инструктора поисковой группы.

Формирование групп продолжается. Оставить заявку можно по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 118, каб. 34 (центр «Патриот»).

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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