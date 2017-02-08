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В Северодвинске завершился чемпионат СЗФО по спортивной гимнастике

8 февраля 13:10 Спорт

Команда Архангельской области завоевала семь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

В Северодвинске прошёл чемпионат СЗФО по спортивной гимнастике. За победу в индивидуальном и командном первенстве боролись спортсмены из Архангельской, Вологодской, Псковской, Новгородской и Калининградской областей. 

У мужчин атлеты разыгрывали медали в шести дисциплинах: вольные упражнения, кольца, опорный прыжок, конь-махи, брусья и перекладины. Женщины состязались в четырёх дисциплинах: опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно и вольные упражнения.

По итогам соревнований мужская команда Архангельской области подтвердила свой прошлогодний титул чемпионов округа в командном зачёте.

Девушки после трёх упражнений также лидировали, но по итогам всех четырёх дисциплин заняли второе место, уступив команде Новгородской области.

В многоборье абсолютными чемпионами СЗФО стали северодвинцы Дмитрий Тарасенко и Ульяна Боровых.

В отдельных упражнениях итоги таковы: Дмитрий Тарасенко завоевал золотые медали в упражнении на коне, кольцах, брусьях, а также «бронзу» в вольных упражнениях и опорном прыжке. Его товарищ по команде Лев Кошелев завоевал «серебро» на брусьях и «бронзу» на перекладине, Гордей Мурадьянц – «серебро» на коне-махах, Андрей Заплатин – «серебро» на перекладине.

Полина Верещагина удостоилась третьего места в абсолютном зачёте, завоевав «золото» в вольных упражнениях и «бронзу» в упражнении на брусьях.

Всего в копилке наших спортсменов 18 медалей: 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых.

— Кроме опытных спортсменов на чемпионате выступали гимнасты мужского состава нашей молодёжной команды, – рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, – Они будут выступать за команду Архангельской области на первенстве СЗФО по гимнастике 22–23 февраля в Великом Новгороде. Целью их выступления было формирование окончательного состава сборной. Желаю ребятам успешного выступления на первенстве СЗФО.

Агентство по спорту Архангельской области

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