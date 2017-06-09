Архангельские школьники оказались лучшими из команд СЗФО на международном турнире «Белая ладья»

В городе Сочи завершились международные финальные соревнования школьных команд «Белая ладья».

В этом году на олимпийском курорте сражались около пятисот спортсменов в возрасте до 14 лет в составе ста российских и зарубежных команд.

В этом году значительно расширилось международное представительство турнира. В Краснодарский край приехали игроки из семнадцати стран, это почти вдвое больше, чем в 2016 году. Впервые боролись за награды ребята из Англии, Болгарии, Греции, Индии, Польши, Румынии, Словакии.

Победителями соревнований стала команда из Индии. Второе место заняла команда Армении, третье – команда Свердловской области.

Архангельскую область на турнире представляли ребята из архангельской школы № 17. Они добились лучшего результата за всё время проведения турнира. Северяне заняли 13 место среди всех команд (в прошлом году были 22-ми), а среди российских и вовсе вошли в десятку лучших, замкнув великолепную семерку лучших шахматных школ России.

Отметим, что архангельская сборная оказалась сильнейшей в Северо-Западном федеральном округе.

— От всей души поздравляю ребят, тренеров, школу с великолепной игрой на международном турнире, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, – Особые поздравления – Алине Сумароковой, она заняла первое место среди игроков 4-й доски, не проиграв ни одной партии. Таким образом, она сможет сыграть в Высшей лиге первенства России 2018 года.

Агентство по спорту Архангельской области