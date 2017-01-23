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Игорь Орлов:
«В ситуации с уборкой снега во дворах люди ждут от власти организационных решений»

23 января 10:45 Районы Архангельск

Оперативное совещание в правительстве области началось с темы номер один – обильный снегопад в Архангельской области потребовал мобилизации всех сил для очистки дорог и дворов.

По оценке губернатора, основные магистрали городов области вовремя приведены в порядок, но дворы остаются неубранными.

Игорь Орлов обратился к главам муниципальных образований с требованием отработать вопрос с управляющими компаниями по срокам и графикам очистки дворовых территорий.  

— Речь идет о мобилизации абсолютно всех сил. Люди вполне обоснованно задают нам вопрос: «Где организационные решения власти, которые помогут исправить ситуацию во дворах?». Мы должны оперативно реагировать, я ожидаю от вас серьезных и масштабных решений проблемы, – сказал глава региона.

В областном центре ситуация с уборкой снега во дворах осложняется тем,  что в большинстве случаев дворовые территории не принадлежат управляющим компаниям – их зона ответственности заканчивается по линии отмостки дома. Как пояснила министр имущественных отношений Ирина Ковалева, такое решение городских властей, принятое несколько лет назад, было обусловлено планами по строительству дворовых парковок. Закон позволяет передать дворы на обслуживание УК, причем это не повлечет за собой возникновения арендной платы за землю.

Губернатор дал поручение изучить ситуацию с дворовыми территориями в Архангельске и выработать механизмы, в том числе законодательного решения этой проблемы.

Игорь Орлов подчеркнул, что в рамках оперативных штабов по уборке территории муниципальные власти должны также взаимодействовать с владельцами торговых центров и магазинов. Государственные и муниципальные учреждения, организации обязаны показать пример внимательного отношения к посетителям, вовремя убирая снег со своей территории.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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