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«Зарни ёль», «Айархаан» и «Эргырон» поведают северянам о тайнах музыки народов Севера

24 марта 13:00 Арктика – территория диалога Общество Арктика События

28 марта в 18:00 в областном Доме народного творчества состоится уникальный бесплатный концерт «Голоса Арктики», в котором примут участие коллективы из Республики Коми, Якутии и Чукотки. Выступления ансамблей из регионов Крайнего Севера входят в культурную программу международного форума «Арктика – территория диалога».

Ансамбль народной музыки «Зарни ёль» в последний раз был в Архангельске четыре года назад. В переводе с коми языка «Зарни ёль» – «Золотой ручей».

Этот коллектив уже более двадцати лет знакомит зрителей с уникальным песенным творчеством народа коми. В составе ансамбля – гитара, балалайка, домры. Солистка – заслуженная артистка Республики Коми Виктория Пыстина. 

Якутская этно-группа «Айархаан» («Племя созидателей») сыграют на хомусе. Этот якутский национальный инструмент может заменить собой не менее трети симфонического оркестра. В его звучании слышны и саксофон, и электрогитара, и виолончель. Исполнителям удается гармонично сочетать звуки природы и современные мелодии. 

Гордость далекой Чукотки, государственный чукотско-эскимосский ансамбль песни и танца из города Анадырь «Эргырон» («Рассвет») является единственным в округе профессиональным коллективом, носителем и хранителем национального вокального, хореографического и декоративно-прикладного искусства.

В концерте примет участие Ольга Летыкай – исполнительница чукотских и эскимосских песен в технике горлового пения. Это совершенно уникальное явление не только в мире музыки, но и в духовной культуре вообще.  

Вход на концерт «Голоса Арктики» свободный. Пригласительные ждут зрителей в кассе Дома народного творчества по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1.

Министерство культуры Архангельской области

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