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Игорь Орлов:
«Плесецкая библиотека не должна оказаться «на задворках»

10 июля 11:30 Культура Плесецк Строительство

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил рассмотреть возможности размещения нового здания для пострадавшей от пожара Плесецкой библиотеки в удобном для жителей месте – центральной части посёлка.

Эту задачу глава региона поставил на оперативном совещании правительства области 10 июля.

Он сообщил о поступившем обращении депутатов Плесецкого района:

«Коллеги гораздо глубже оценивают ситуацию: они обеспокоены тем, что на месте сгоревшего здания останется незастроенное пятно. Что здесь появится? Очередной торговый центр, а библиотека окажется на задворках?».

Игорь Орлов подчеркнул: он полностью разделяет обеспокоенность депутатского сообщества.

Губернатор поручил правительству региона совместно с представителями муниципальной власти провести детальную экспертную оценку ситуации, в том числе проработать возможности использования быстровозводимых конструкций и других современных технологических решений для строительства нового здания библиотеки.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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