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Новый образ межнациональной России: объединяя усилия власти, СМИ и общественности

19 сентября 16:00 Межнациональные отношения
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

В Архангельске подписано соглашение о сотрудничестве между Комиссией по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и администрацией губернатора и правительства Архангельской области.

Подписи под документом поставили заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике Алексей Андронов и ответственный секретарь Комиссии Андрей Худолеев.

Соглашение предполагает объединения усилий и координацию действий, направленных на обеспечение развития уровня просвещения и информационного сопровождения в вопросах реализации государственной национальной политики в духе межнационального диалога и согласия.

В частности, в рамках реализации соглашения предполагается сотрудничество в организации совместных мероприятий: дискуссионных клубов, конференций, семинаров с привлечением к ним представителей органов государственной и муниципальной власти, общественных объединений, научных организаций, а также обмен информацией, необходимой для выполнения условий Соглашения.

— Ситуация в сфере межнациональных отношений в Архангельской области оценивается как стабильная, – отметил Алексей Андронов. – Но совместная работа по реализации этого документа позволит вывести нашу деятельность на принципиально новый уровень.

Первым конкретным этапом в этой работе стало проведение выездного заседания дискуссионного клуба Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

Как пояснил Андрей Худолеев, в центр обсуждений ставятся практические вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики и её ключевых положений.

К участию в дискуссиях приглашаются члены Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, эксперты Совета, ведущие специалисты по вопросам реализации национальной политики, представители всего спектра СМИ – федеральных и региональных, – работающих в сфере межнациональных отношений.

— Дискуссионный клуб должен стать для журналистов, представителей власти и национальных организаций центром согласованной разработки основ информационной политики страны в принципиально новых современных условиях, исходной точкой инициатив по продвижению за рубеж созидательного облика многонациональной России, – отметил Андрей Худолеев.

Уже первые заседания клуба и видеомосты с Томском, Новосибирском, Ростовом-на-Дону, Новым Уренгоем, Когалымом показали высокую востребованность этой темы. Планируется открытие отделений дискуссионного клуба в федеральных округах. Первое из них уже работает в Хабаровске.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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