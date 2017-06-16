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На переправах через Пинегу и Мезень сохраняется напряжённая ситуация

16 июня 16:00 Транспорт

Сохраняющийся до сих пор беспрецедентно высокий уровень паводковых вод в реках Пинега и Мезень пока не дают возможности дорожным службам организовать постоянные понтонные переправы на автодорогах Архангельск–Карпогоры и Архангельск–Белогорский–Пинега–Кимжа–Мезень. Перевозку автотранспорта здесь до сих пор осуществляют паромы.

На протяжении последних дней в Центр управления движением «Архангельскавтодора» поступает немало жалоб на сложности с паромными переправами через Пинегу и Мезень. Автомобилистам приходится простаивать в ожидании своей очереди до 4–8 часов. Дорожники делают всё возможное, чтобы справиться с ситуацией, причиной которой является затянувшийся паводок.

— Обычный на наших дорогах период работы паромных переправ – примерно две недели с середины до конца мая. В нынешнем году паромы работают уже четыре недели, – рассказал заместитель директора дорожного агентства «Архангельскавтодор» Денис Кулижников.

Контракты на содержание переправ через Пинегу в Паленьге и Ясном были заключены в конце мая. В соответствии с документами, здесь должны быть уже установлены понтонные мосты. Так, в прошлые годы понтон в районе Паленьги начинал работать уже в конце мая.

— Остающийся высоким уровень воды не даёт физической возможности это сделать, – пояснил Денис Кулижников. – Насыпные дамбы, которые являются основаниями для понтонов и подъезды к ним в настоящее время остаются затопленными. Работающая на данном направлении в безостановочном режиме бесплатная паромная переправа не в состоянии справиться с потоком автомобилей в период выходных, из-за чего и возникают пробки.

На мезенском направлении также пока не работает ни одного понтонного моста. Здесь паромные перевозки осуществляются через канал Кулой в Пинежском районе, реку Кимжа в Мезенском районе, а также реку Мезень. Последняя переправа доставляет автотранспорт сразу до реки Пёза, так как подъезды к Мезени в настоящее время также остаются затопленными. Паромные перевозки осуществляются с 6:00 до 22:00 в бесплатном режиме (согласно расписанию).

«Архангельскавтодор» просит пользователей автодорог с пониманием отнестись с сложившейся ситуации, и по возможности, отложить поездки по автодорогам Архангельск–Карпогоры и Архангельск–Белогорский–Пинега–Кимжа–Мезень до более благоприятных условий.

О наличии пробок возле переправ на данных дорогах можно узнать по круглосуточному телефону Центра управления движением (8182) 20-66-68.

По последним данным, уровень воды начал падать. Это позволяет надеяться на то, что уже на следующей неделе могут начаться работы по установке понтонных переправ через Пинегу.

Что касается Мезени, то возможность установить здесь привычный понтонный мост появится несколько позже. Ожидается, что до конца следующей недели паром здесь начнёт ходить по привычному маршруту, от левого до правого берега Мезени.

Министерство транспорта Архангельской области

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