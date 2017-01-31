Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В Центре поддержки молодой семьи помогут создать креативные подарки

31 января 9:20 Семья

Областной «Центр поддержки молодой семьи» приглашает жителей Поморья на творческие мастер-классы по созданию подарков и композиций для дома.

Занятия будут проходить по выходным в течение февраля в удобное для жителей Поморья время. На уроках дети и взрослые смогут провести совместно время, расширить свой кругозор и войти в мир творчества.

– Приближаются февральские праздники  –  День Защитника Отечества и День всех влюбленных.  И очень многие задумываются, что подарить любимым. При этом им хочется, чтобы презент был оригинален и радовал адресата. В этом случае на выручку приходят подарки, сделанные своими руками, так как они несут в себе душевное тепло и позитивную энергетику, – отметила заместитель директора центра Ольга Миловидова.

В центре для ручного творчества есть всё необходимое – материалы и  профессиональные мастера, поэтому любой может воплотить свои идеи в жизнь.

Записаться и задать все интересующие вопросы можно в личном сообщении в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/centrpodmolfamily или по телефону 28-69-40. Мастер-классы пройдут по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 269.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Последние новости

31 января

В Цен­тре под­дер­жки моло­дой семьи помо­гут соз­дать креа­тив­ные подарки

30 января Общество

Лыж­ная сбор­ная Поморья выиг­рала чем­пи­онат СЗФО

30 января

При упол­номо­чен­ном по пра­вам ребён­ка будет соз­дана рабо­чая груп­па, кото­рая зай­мётся ана­ли­зом прак­тики неп­раво­мер­ного изъя­тия детей из семьи

30 января ГубернаторРабочая встреча Игоря Орлова с главой Коношского района Олегом Реутовым

Игорь Орлов: «Стро­итель­ство школы в посёл­ке Ерцево нач­нётся в этом году»

30 января Губернатор

Игорь Орлов даст старт Году эко­ло­гии в Поморье

30 января

Циф­ро­вое нера­венство в Поморье ухо­дит в прошлое

30 января

Алек­сандр Ува­ров: «Коор­дина­ция спа­са­те­лей в Аркти­ке дол­жна быть еди­ной и меж­дуна­род­ной»

30 января Экономика

«Про­ек­тный завод» объе­ди­нит предп­ри­ни­ма­те­лей Архан­гель­ской области

30 января Губернатор

Борь­ба с последстви­ями сти­хии тре­бу­ет моби­лиза­ции всех ресурсов

30 января Общество

31 января воз­можны тех­нич­ес­кие непо­лад­ки в рабо­те сайта dvinaland

30 января

Под­гот­ов­ка к ЕГЭ: роди­те­лям школь­ни­ков рас­ска­зали о мето­дах оцен­ки зна­ний выпуск­ни­ков

30 января Общество

На пер­венстве СЗФО архан­гель­ские тен­нис­ис­ты завое­вали 12 медалей

30 января ГубернаторПервое заседание Общественной палаты и правительства Архангельской области

Общест­вен­ная пала­та и пра­витель­ство регио­на: курс на сов­мест­ную работу

30 января Культура

В Поморье объяв­лен кон­курс школь­ных сочи­не­ний по экспо­на­там выставки «Лики России»

30 января

На регио­наль­ных доро­гах уста­но­вят автома­тич­ес­кие посты весо­габа­рит­ного контроля

30 января ОбразованиеДарина Зарубина представит Архангельский торгово-экономический колледж в компетенции «Парикмахерское искусство»

Поморье гото­вит­ся к пер­вому регио­наль­ному чем­пи­она­ту WorldSkills Russia

30 января

Соз­да­ние комп­ле­кса «Безо­пас­ный город» вышло на финиш­ную прямую

28 января ОбществоГубернатор Игорь Орлов принял участие в пятнадцатой церемонии награждения победителей конкурса «Офицер года»

В Мир­ном наг­ради­ли «Офи­це­ров года»

28 января Образование

«Пле­сецк» запус­тит раке­ту в честь юби­лея региона

28 января ГубернаторЮнармейцы Мирного – патриоты России

Игорь Орлов: «Юнар­мия – это госу­дарст­вен­ная политика»

28 января ГубернаторШкола №1 города Мирный

Образцо­вая школа – в кос­мич­ес­кой гавани

28 января

Сто­лица Поморья активно вклю­чилась в под­гот­ов­ку к аркти­чес­кому форуму

27 января Культура

В Гос­тиных дво­рах откро­ет­ся уни­каль­ная выставка «Тити­кака»

27 января

В Поморье рабо­та­ют 108 доб­роволь­ных пожар­ных дружин

Похожие материалы

31 января

В Цен­тре под­дер­жки моло­дой семьи помо­гут соз­дать креа­тив­ные подарки

30 января

При упол­номо­чен­ном по пра­вам ребён­ка будет соз­дана рабо­чая груп­па, кото­рая зай­мётся ана­ли­зом прак­тики неп­раво­мер­ного изъя­тия детей из семьи

26 января

Под­рос­тков учат тех­нике «уве­рен­ного отказа» от нар­коти­ков

24 января Общество

Моло­дежь Поморья приг­лаша­ют на пси­хо­ло­ги­чес­кий тренинг

19 января Общество

Севе­ряне доволь­ны рабо­той орга­нов ЗАГС

19 января Общество

В 2016 году в регио­не соз­дано более семи тысяч семей

18 января Соцзащита

Для получе­ния посо­бия на ребен­ка, не посеща­юще­го дет­сад, нужны справ­ки о дохо­дах и сос­таве семьи

18 января Соцзащита

Под­роб­но об измене­ни­ях в законе о мерах социаль­ной под­дер­жки мно­год­ет­ных семей

18 января Общество

В Архан­гель­ской области в 2016 году маль­чи­ков роди­лось боль­ше, чем девочек

17 января Общество

Пси­хо­ло­ги помога­ют под­рос­ткам пре­дотв­ра­тить повторе­ние прес­тупле­ний

16 января Образование

В Архан­гель­ской области сос­то­ял­ся фес­тиваль робо­тот­ех­ники «RoboSTEM 2017»

13 января Соцзащита

Приос­тан­ав­лива­ет­ся выплата дет­ских посо­бий для иност­ра­нных граж­дан и лиц без граж­данства

12 января Общество

Семьи Поморья приг­лаша­ют при­нять учас­тие в област­ной игре «Звёз­дный клуб»

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия