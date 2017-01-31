В Центре поддержки молодой семьи помогут создать креативные подарки

Областной «Центр поддержки молодой семьи» приглашает жителей Поморья на творческие мастер-классы по созданию подарков и композиций для дома.

Занятия будут проходить по выходным в течение февраля в удобное для жителей Поморья время. На уроках дети и взрослые смогут провести совместно время, расширить свой кругозор и войти в мир творчества.

– Приближаются февральские праздники – День Защитника Отечества и День всех влюбленных. И очень многие задумываются, что подарить любимым. При этом им хочется, чтобы презент был оригинален и радовал адресата. В этом случае на выручку приходят подарки, сделанные своими руками, так как они несут в себе душевное тепло и позитивную энергетику, – отметила заместитель директора центра Ольга Миловидова.

В центре для ручного творчества есть всё необходимое – материалы и профессиональные мастера, поэтому любой может воплотить свои идеи в жизнь.

Записаться и задать все интересующие вопросы можно в личном сообщении в социальной группе ВКонтакте https://vk.com/centrpodmolfamily или по телефону 28-69-40. Мастер-классы пройдут по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 269.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области