В авангарде российского космоса

Продолжаются юбилейные торжества, посвящённые 60-летию самого северного космодрома планеты. Ключевым мероприятием сегодняшнего дня стало торжественное собрание и праздничный концерт. В большом зале гарнизонного дома офицеров собрались ветераны космодрома, военнослужащие и многочисленные гости.

С поздравления к участникам торжественного собрания обратились командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко, начальник Первого Государственного испытательного космодрома МО РФ генерал-майор Николай Нестечук, губернатор Игорь Орлов, главный федеральный инспектор по Архангельской области Владимир Иевлев, начальник

История космодрома Плесецк начинается 11 января 1957 года. В этот день было решено создать военный объект под названием «Ангара». Днём основания космодрома считается 15 июля, когда первый командир части полковник Михаил Григорьев подписал приказ № 1 о вступлении в должность.космодрома с 1979 по 1984 годы генерал-полковник Владимир Иванов, а также митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.

Игорь Орлов поблагодарил военнослужащих, ветеранов, гражданский персонал космодрома за самоотверженный труд по освоению космоса и безграничную преданность делу защиты Отечества:

«60 лет назад в небольшой деревне Плесцы была заложена основа для Первого Государственного испытательного космодрома. Сейчас это современный город Мирный. Сегодня мы можем с полным основанием заявить, что за годы космической эры отечественные наука и производство решили основополагающие задачи освоения околоземного пространства».

Особую благодарность глава Поморья выразил ветеранам, родным и близким С 2001 года на космодроме ведутся работы по созданию модульного космического ракетного комплекса «Ангара» для пусков ракет легкого, среднего и тяжелого классов. За 60-летнюю историю космодрома боевыми расчётами испытано 8 типов ракет-носителей космического назначения, проведён 1621 пуск, выведено на различные орбиты 2082 космических аппарата. военнослужащих и сотрудников космодрома.:

«Мы отдаем дань искреннего уважения ветеранам ракетно-космической отрасли России, которые в экстремальных климатических условиях смогли построить прекрасный город, возвести стартовые и технические комплексы, научились управлять сложнейшей космической техникой. Нынешнее поколение военнослужащих и гражданских специалистов бережно хранит и приумножает славные традиции своих предшественников».

В ходе мероприятия начальник космодрома Николай Нестечук отметил трудовые коллективы военнослужащих всех минувших и нынешних лет и вручил начальникам космодрома памятные медали, изготовленные в честь юбилея самой северной космической гавани России.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области