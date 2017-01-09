Ситуация на рынке труда Архангельской области остается стабильной

С начала 2016 года численность безработных в Архангельской области снизилась на 1 170 человек, или на 11,5 процента. Численность зарегистрированных безработных составляет 9 732 человека.

Уровень регистрируемой безработицы – 1,66 процента к численности рабочей силы. Количество заявленных вакансий составляет 8 592 свободных рабочих места.

Государственные услуги в области содействия занятости населения предоставляют на территории Архангельской области центры занятости населения. Центры формируют банк данных свободных рабочих мест на основании сведений, поступающих от организаций различных форм собственности.

Граждане могут самостоятельно ознакомиться с вакансиями, заявленными работодателями, на сайте министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области в разделе «Труд и занятость» или воспользоваться информацией, размещенной в центре занятости.

Информация о наличии вакантных рабочих мест обновляется ежедневно.

Поиск работы безработным гражданином предполагает обращение гражданина к потенциальному работодателю. По результатам собеседования работодатель самостоятельно принимает решение о целесообразности приема на работу гражданина.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области