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Заложен первый из четырёх траулеров для Архангельского тралового флота

1 июня 9:30 Бизнес
Фото пресс-службы ПАО «Выборгский судостроительный завод»
Фото пресс-службы ПАО «Выборгский судостроительный завод»

31 мая 2017 года на Выборгском судостроительном заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) прошла торжественная церемония закладки головного рыболовного траулера проекта ST-118L-ATF, строящегося по заказу АО «Архангельский траловый флот».

Гостей приветствовал генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьёв:

«Мы очень рады, что первое судно такого класса и такого размера в рамках законопроекта об инвестиционных квотах на вылов рыбы закладывается именно на Выборгском судостроительном заводе. Мы заверяем, что выполним заказ с должным качеством и надеемся на продолжение сотрудничества с Архангельским траловым флотом, который стал нашим основным заказчиком».

На церемонии присутствовали руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, вице-президент ОСК Валерий Федоров, заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, представители Минпромторга РФ, Архангельского тралового флота и Северо-Западного рыбопромышленного консорциума.

— Сегодня мы присутствуем не только при рождении нового судна, но и при старте программы обновления рыбопромыслового флота России. Мы горды тем, что мы это делаем первыми вместе с Выборгским судостроительным заводом. Нам понравился и уровень технического оснащения верфи, и уровень технических специалистов, и отношение к заказчику, – прокомментировал исполнительный директор Архангельского тралового флота Сергей Несветов.

После приветственных слов был сделан сварной шов, соединяющий две первые секции судна, и закреплена закладная доска. Головное судно получило имя «Баренцево море».

Заместитель губернатора Архангельской области Виктор Иконников отметил:

«Это безусловно знаковое событие в рыбопромышленной отрасли Поморья. Вдвойне важно, что Архангельский траловый флот входит в число первых в России, участвующих в реализации инвестиционных квот. То, что проект обновления флота АТФ успешно стартовал, говорит об интересе инвесторов к этой сфере экономики нашего региона».

Серия рыболовных траулеров-процессоров проекта ST-118L-ATF состоит из четырёх судов, которые будут строиться на Выборгском судостроительном заводе «под ключ».

Каждое судно будет оснащено современным траловым комплексом последнего поколения, что даст судну возможность производительности до 160 тонн сырца в сутки.

Место работы судов – Северный и Дальневосточный бассейны. Проект ST 118 с размерениями 86 на 17 метров будет иметь ледовый класс Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4. На борту судна будет установлена автоматизированная фабрика для выпуска филе, рыбомучная установка, оборудование для производства рыбьего жира, консервная фабрика.

Пресс-служба ПАО «Выборгский судостроительный завод»

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