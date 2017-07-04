Уполномоченный по правам человека и главный судебный пристав проведут приём граждан

7 июля региональный уполномоченный по правам человека Любовь Анисимова и руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО Иван Юшманов проведут совместный приём жителей региона.

Мероприятие состоится с 09:30 до 11:00 в Архангельске по адресу: пл. Ленина, д. 1, каб. 210.

Жители Поморья смогут получить необходимые консультации и разъяснения, а также обратиться с жалобами на нарушение их прав действиями либо бездействием сотрудников службы судебных приставов.

Отметим, что по вопросам, относящимся к сфере принудительного исполнения судебных и иных актов, к уполномоченному ежегодно поступает значительное количество обращений северян.

По словам Любови Анисимовой, совместный приём проводится в рамках действующего соглашения о сотрудничестве между региональным уполномоченным и УФССП по Архангельской области и НАО:

«Такая форма работы позволяет максимально оперативно и по существу дать обратившимся гражданам необходимые разъяснения либо принять соответствующие меры по разрешению их жалоб».

Телефоны для записи на приём: (8182) 20-72-96, 41-16-31.

При себе необходимо иметь паспорт.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области