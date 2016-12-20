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Утверждён комплексный план развития Архангельска как областного центра

20 декабря 15:20 Архангельск Строительство Транспорт

На заседании правительства Архангельской области утвержден комплексный план мероприятий по развитию столицы Поморья как административного центра региона.

Как подчеркнул председатель правительства Алексей Алсуфьев, план стал результатом большой совместной работы муниципальных и региональных властей, депутатов Гордумы и областного Собрания, общественности и экспертов.

План рассчитан на 2017 – 2019 годы и насчитывает почти два десятка мероприятий, разбитых по направлениям:

  • развитие транспортной системы;
  • развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры;
  • улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории города;
  • повышение доступности услуг в сферах образования, культуры и спорта.

— В 2017 год на реализацию мероприятий плана только из областного бюджета планируется направить более полумиллиарда рублей. С учётом финансирования из муниципального бюджета и внебюджетных источников общая сумма составит свыше 800 миллионов рублей, – отметил Алексей Алсуфьев.

В частности, планом предусмотрены: 

  • строительство детского сада в поселке Турдеево;
  • строительство детского комбината и школы в округе Майская Горка;
  • реконструкция участков Московского и Ленинградского проспектов;
  • обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под жилищное строительство в шестом и седьмом микрорайонах Архангельска;
  • укрепление набережной Георгия Седова в Соломбале;
  • благоустройство скверов и парков;
  • ремонт внутридомовых проездов;
  • инвестиции в инфраструктуру МУП «Водоканал»;
  • приобретение речных судов для обеспечения транспортной доступности островных территорий областного центра.

— Комплексный план сбалансирован и направлен на повышение качества жизни в областном центре, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – Особые акценты сделаны на разработке проектно-сметной документации для возможности реализации комплекса перспективных мероприятий развития города уже на период 2019–2020 годов, на вопросах благоустройства и улучшения городского пространства. К полномасштабной реализации мероприятий, вошедших в комплексный план, необходимо приступать уже с 1 января 2017 года. Средства на эти цели в бюджетах всех уровней должны быть заложены.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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