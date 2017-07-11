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Владимир Полежаев:
«Строительство дороги по проезду Сибиряковцев набирает обороты»

11 июля 16:30 Строительство дорог Архангельск
Владимир Полежаев обсудил с подрядчиками ход реализации проекта
Владимир Полежаев обсудил с подрядчиками ход реализации проекта

Заместитель министра строительства и архитектуры Владимир Полежаев проинспектировал ход строительства объезда вокруг Архангельской областной клинической больницы.

Заказчиком работ выступило главное управление капитального строительства региона, подрядчиком – компания «Севзапродстрой». Сегодня на объекте вовсю трудится строительная техника. Бригады завершили подготовку территории и приступили к земляным работам.

— Единственная сложность при строительстве новой дороги – это большое количество инженерных сетей, у которых не всегда есть хозяин. Сегодня все трудности преодолены. На объекте задействовано около 20 единиц техники. Мы работаем в две смены, то есть круглые сутки. Главное, чтобы не было дождей, тогда можно комфортно работать все лето, – рассказал заместитель главного инженера компании «Севзапдорстрой» Руслан Патахов.

Новая четырехполосная магистраль будет оснащена современным покрытием, освещением и парковочными местами на 77 машин. Протяжённость трассы – 720 метров. Цена контракта – 235 миллионов рублей.

— По проекту новая объездная дорога вокруг областной больницы должна быть сдана в октябре 2017 года. При этом в настоящее время прорабатывается вопрос завершения основных строительных работ до конца 2017 года при наличии дополнительного финансирования, – отметил Владимир Полежаев. – Эта дорога крайне востребована для Архангельска. Она позволит разгрузить улицы Теснанова, Тыко Вылки и Гагарина, а также автомобильную дорогу в аэропорт Архангельск.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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