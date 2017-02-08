Губернатор Архангельской области встретился с работниками детских библиотек области.

На площадке читального зала областной детской библиотеки им. А.П. Гайдара глава Поморья и библиотекари говорили о перспективах работы библиотечной сети, вариантах пополнения книжного фонда, новых проектах и современных технологиях, которые делают библиотеки интересными для сегодняшних школьников.

В разговоре приняли участие заместитель губернатора по социальной политике Екатерина Прокопьева, министр культуры Поморья Вероника Яничек и заместитель председателя областного Собрания депутатов Виталий Фортыгин.

Открывая разговор, Игорь Орлов отметил важную роль детских библиотек в системе воспитания подрастающего поколения.

На сегодняшний день в области действует 36 детских библиотек. За последние пять лет число детей, посещающих библиотеки, особенно в сельской местности, За последние пять лет число читателей детских библиотек увеличилось на 11 455 человек, а число посещений составило более 140 тысяч.значительно выросло. Радует, что увеличивается доля детей дошкольного возраста, которые приходят в библиотеки не только за книгами, но и на различные занятия.

Высоко оценивая просветительскую и воспитательную роль библиотек, Игорь Орлов заверил, что областная власть не намерена трансформировать сложившуюся систему.

— Перед властью, как и перед работниками библиотек, стоят новые совместные цели совершенствования работы. Мы готовы вкладывать ресурсы, чтобы вы соответствовали времени, были интересны новому поколению и двигались вперед, – сказал Игорь Орлов.

Игорь Орлов и Виталий Фортыгин отметили: социальные проекты детских библиотек, нацеленные на максимальный положительный эффект, обязательно найдут поддержку правительства и депутатов.



В ходе встречи было высказано предложение проработать возможность централизованных закупок самых необходимых книг для пополнения фондов и создания системы их обновления.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области