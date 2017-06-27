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Архангельская область и спортивное общество «Динамо» возобновляют совместную работу

27 июня 11:00 Общество Спорт Архангельск

Такая договоренность достигнута по итогам рабочей встречи губернатора Архангельской области Игоря Орлова и председателя общества «Динамо» Владимира Стржалковского.

Созданное в 1923 году спортивное общество «Динамо» – единственная общественно-государственная спортивная организация, которая действует во всех регионах России и воплощает в жизнь государственные задачи на федеральном и региональном уровнях.

Особое внимание в совместной работе необходимо уделить задачам развития архангельского стадиона «Динамо», отметил Игорь Орлов.

— Существование этого спортивного объекта в его нынешнем виде неприемлемо, – подчеркнул глава Поморья. – Необходимо вновь вернуться к вопросам перспектив его развития.

Игорь Орлов поручил в кратчайшие сроки проработать возможные варианты будущего стадиона «Динамо» и обсудить их в формате совместной рабочей группы.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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