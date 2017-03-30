Северный форум: сотрудничество в интересах народов Арктики

На сегодняшний день в объединение входят десять регионов РФ, Акурейри (Исландия), Аляска (США), провинция Кангвон (Южная Корея) и Лапландия

Вопросы интеграции регионов арктического Севера, обмен опытом и наработанными практиками стали предметом обсуждения на саммите губернаторов Северного форума. Мероприятие проводится в рамках международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

Северный форум был учрежден в начале 90-х годов прошлого века и стал важным инструментом усиления и расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций.

На сегодняшний день в объединение входят десять регионов РФ, Акурейри (Исландия), Аляска (США), провинция Кангвон (Южная Корея) и Лапландия.

О важности укрепления международного сотрудничества заявил, открывая встречу, председатель Северного форума, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский:

«Мы стремимся к сотрудничеству и изучаем опыт разных стран – Северной Америки, Скандинавии, а также приветствуем интерес к Северному форуму со стороны государств, которые не находятся в зоне арктического Севера, но имеют территории с особым режимом природопользования и географическим положением и заинтересованы в развитии Северного морского пути как международной глобальной транспортной коммуникации».

Об универсальных возможностях взаимодействия в рамках формата Северного форума заявил в приветственном слове к участникам губернатор Архангельской области Игорь Орлов:

«Новые горизонты сотрудничества должны быть тесно связаны с раскрытием экономического потенциала северных регионов, созданием наиболее комфортных условий для северян».

В ходе дискуссии были подняты проблемы транспортных коммуникаций, экологии, предложены решения крупных экономических задач, по развитию производительных сил в Арктике.

Разговор шел о повышении качества жизни людей, развитии форм государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера, о новых подходах к инфраструктурному развитию в регионах, о лучших практиках в разных странах мира и регионов России.

По итогам встречи участники приняли совместную декларацию, в которой отметили необходимость консолидации усилий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в интересах народов, населяющих северные регионы.

В ближайшее время полноправным членом Северного форума станет Архангельская область. По словам губернатора Поморья, это откроет перед регионом новые возможности.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области