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Агрофирма «Вельская» в суде подтвердила правомерность использования земельных участков

19 сентября 12:00 Госимущество Агропром

Вопросы законности использования земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения агрофирмой «Вельская» были рассмотрены в начале сентября в Архангельском областном суде. 

Предметом спора между Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой и агрофирмой стал вопрос об отнесении земельных участков, используемых акционерным обществом, к землям лесного фонда.

Министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалёва, опираясь на изменения в федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», которые вступили в силу 11 августа 2017 года, сообщила:

«Категория земель определяется в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, либо в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года».

Между тем спорные земельные участки начали использоваться для целей сельскохозяйственного производства ещё в 1990 годах, когда правами на них владел Вельский совхоз-техникум.

То есть в настоящее время агрофирма «Вельская» использует земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в Вельском районе, в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. Это подтвердило и вступившее в законную силу решение Архангельского областного суда.

Министерство имущественных отношений Архангельской области

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