Быстрее, выше, сильнее! Обновлённый спортзал открылся в архангельской школе №93

На капитальный ремонт спортивного зала школе №93 было выделено свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей

В школе №93 города Архангельска прошла торжественная церемония открытия обновленного после капитального ремонта спортивного зала. Более 1 миллиона 800 тысяч рублей было выделено из консолидированного бюджета на улучшение условий для занятий физкультурой и спортом.

В торжественной церемонии открытия спортивного зала приняли участие исполняющий обязанности министра образования и науки Поморья Сергей Котлов и заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова.

Школа №93 хоть и находится на территории Архангельска, но считается сельской. Именно это обстоятельство позволило ей войти в специальную программу ремонта спортзалов в учебных заведениях, находящихся в сельской местности. Из федерального и областного бюджетов было привлечено более 90 процентов от общей суммы, необходимой для проведения капитального ремонта.

— Были покрашены стены, уложено современное напольное покрытие, отремонтирована раздевалка. В итоге зал стал намного светлее и даже визуально стал выглядеть больше, – подвела итоги ремонтной кампании директор архангельской школы №93 Любовь Ракитина.

Также в школу было закуплено современное спортивное оборудование.

Стоит подчеркнуть, что только в рамках реализации программы капитального ремонта спортзалов в сельских школах за три года было кардинально обновлено 38 спортзалов.

— На эти цели из консолидированного бюджета было направлено более 78 миллионов рублей. Реализуя этот проект, мы не только улучшаем материальную базу учебных заведений, но и создаём для наших ребят качественно новые условия для занятий физкультурой и спортом, – рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов. – Отмечу, что ежегодно проводятся ремонты и в спортзалах городских школ.

Министерство образования и науки Архангельской области