Проект «Дети Арктики» поможет сохранить историю и традиции коренных народов Севера

Соглашение о реализации нового проекта «Дети Арктики. Дошкольное образование» было подписано на международном арктическом форуме в Архангельске.

Подписи под документом поставили руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, глава Республики Коми Сергей Гапликов, губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова, губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин и заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.

Арктические регионы России станут основными участниками международного проекта «Дети Арктики». Пилотным выбран Ямало-Ненецкий автономный округ. Проект уже поддержала Финляндия, внимательно рассматривают эту инициативу норвежцы.

Проявляют интерес и представители научно-образовательного сообщества: Санкт-Петербургский государственный университет, институт народов Севера РГПУ имени А.И. Герцена, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургская Арктическая общественная академия наук. Как сообщил Игорь Баринов, проект внесён в план работы Арктического совета.



Инициатива разработки проекта принадлежит Федеральному агентству по делам национальностей. Он создан совместно с Министерством экономического развития РФ и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

— Цель проекта – проведение совместных исследований, направленных на оценку и повышение качества применяемых подходов в сфере дошкольной подготовки детей. Они должны обеспечивать изучение государственной и национальной истории, родного и государственного языка, получение и сохранение знаний о традициях коренных народов, – рассказал Игорь Баринов.

Первый этап проекта предусматривает сбор и анализ информации о практиках и программах, реализуемых в сфере дошкольного образования детей из числа коренных народов Арктики.

—В Архангельской области нет национальных школ и детских садов, но есть представители коренных малочисленных народов. Для нас это очень важно, потому что вместе с коллегами мы сможем реализовывать лучшие практики по сохранению языка, культуры и традиций коренных народов и начнем работать с детьми уже с дошкольного возраста, – пояснила заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области