Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Психологи помогают молодым людям устоять перед угрозой наркозависимости

7 июня 17:30 Семья Молодежь

В июне специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи» вновь проведут тренинг «Устоять, нельзя упасть» для подростков, находящихся в Архангельской воспитательной колонии.

Его цель – вторичная наркопрофилактика среди молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

На протяжении нескольких встреч психологи помогут ребятам выстроить личностную психологическую защиту и приобрести навыки противостояния групповому давлению в ситуации, провоцирующей употребление наркотиков.

— Наркомания  – проблема многослойная, и причин, приводящих подростка ней, – множество. Мы хотим,  чтобы ребята пересмотрели свои жизненные ценности, осмыслили, с какими последствиями  употребления наркотиков им пришлось столкнуться, – рассказала заместитель директора «Центра поддержки молодой семьи» Ольга Миловидова. – Подростки должны понять, что с наркоманией можно и нужно бороться, и в этом им помогут  квалифицированные специалисты.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

Общество

7 июня

Пси­хо­ло­ги помога­ют моло­дым людям устоять перед угро­зой нар­коза­ви­си­мос­ти

7 июня

На ремонт меди­цин­ских учрежде­ний Поморья выделе­ны допол­нитель­ные средства

7 июня

Рос­сийс­кие школь­ники вошли в Топ-5 по финан­со­вой гра­мот­ности в меж­дуна­род­ном рейтинге

7 июня

Актив­ис­ты ОНФ взяли на кон­троль воп­рос вос­ста­нов­ле­ния пар­ко­вой зоны в Иса­ког­ор­ском округе

7 июня

Ком­па­нии Поморья побор­ют­ся за место в рей­тинге индуст­рии дет­ских товаров

7 июня

Дирек­то­ров школ Поморья приг­лаша­ют повысить ква­ли­фи­ка­цию в режиме онлайн

7 июня

Регио­наль­ный биз­нес-ом­будс­мен и актив­ис­ты «Дело­вой Рос­сии» обсуди­ли перс­пе­ктивы взаи­мод­ейс­твия

7 июня

Новые звёз­ды Рос­сии высту­пят в Архан­гель­ске

7 июня

У стрел­ков Архан­гель­ской области – девять медалей

7 июня

Школь­ники Поморья стали участ­ни­ками фору­ма юных истори­ков в Крыму

7 июня

«Дети рису­ют мир»: выставка, посвящ­ён­ная юби­лею области, откро­ет­ся в Москве

6 июня

На спор­тивн­ом празд­ни­ке «Доб­ро без гра­ниц» можно было сдать нормы ГТО

6 июня

Индуст­рия гос­тепри­имства Поморья отмече­на наградами

6 июня

Семе­на крем­лёвс­кой ёлки выса­дят в регио­нах России

6 июня

Семе­ро сме­лых: ребята из Архан­гель­ской области стали облада­те­ля­ми наг­рудно­го знака «Горя­чее сердце»

6 июня

Област­ной про­ект по раз­ви­тию реаби­ли­та­ци­он­ной помощи детям предс­та­вили в Вологде

6 июня

Опреде­лены победи­тели областно­го кон­курса «Семья от А до Я…»

6 июня

Лев Левит: «Раз­ви­тие Аркти­ки невоз­можно без сот­рудни­чес­тва»

6 июня

Школь­ники Поморья стали участ­ни­ками рос­сийско­го книж­ного фес­тива­ля «Крас­ная площадь»

Похожие новости

7 июня Общество

Пси­хо­ло­ги помога­ют моло­дым людям устоять перед угро­зой нар­коза­ви­си­мос­ти

6 июня Общество

Опреде­лены победи­тели областно­го кон­курса «Семья от А до Я…»

5 июня Общество

Моло­дые семьи Поморья заняли при­зовые места на меж­дуна­род­ном фестивале

1 июня Общество

1 июня архан­гель­ский центр помощи детям «Лучик» при­ни­мал гостей

31 мая Культура

1 июня в Поморье откро­ют «Пла­нету детства»

31 мая Общество

ЗАГСы Поморья гото­вят­ся к Дню защиты детей

30 мая Общество

Стар­то­вал кон­курс для жур­на­лис­тов «Семья и буду­щее России»

24 мая Общество

1 июня в Архан­гель­ске обсу­дят воп­росы соб­люде­ния прав детей

19 мая Общество

Моло­дёжь Поморья изу­ча­ет осно­вы брака и семьи

16 мая Общество

Архан­гело­гор­од­цы получи­ли бес­платные юри­дич­ес­кие кон­суль­та­ции от ЗАГСа

12 мая Общество

77 мно­год­ет­ных семей Поморья отмече­ны дип­ло­мом «Приз­натель­ность»

11 мая Общество

14 мая на фото­выс­тавке в Архан­гель­ске пока­жут луч­ших север­ных мам и пап

11 мая Соцзащита

Мно­год­ет­ным семьям Поморья вру­чат спе­циаль­ные дип­ломы «Приз­натель­ность»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия