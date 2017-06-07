Психологи помогают молодым людям устоять перед угрозой наркозависимости

В июне специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи» вновь проведут тренинг «Устоять, нельзя упасть» для подростков, находящихся в Архангельской воспитательной колонии.

Его цель – вторичная наркопрофилактика среди молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

На протяжении нескольких встреч психологи помогут ребятам выстроить личностную психологическую защиту и приобрести навыки противостояния групповому давлению в ситуации, провоцирующей употребление наркотиков.

— Наркомания – проблема многослойная, и причин, приводящих подростка ней, – множество. Мы хотим, чтобы ребята пересмотрели свои жизненные ценности, осмыслили, с какими последствиями употребления наркотиков им пришлось столкнуться, – рассказала заместитель директора «Центра поддержки молодой семьи» Ольга Миловидова. – Подростки должны понять, что с наркоманией можно и нужно бороться, и в этом им помогут квалифицированные специалисты.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»