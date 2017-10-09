Молодых журналистов ждут в Эрмитаже

C 21 по 23 ноября 2017 года в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге пройдет XII ежегодный Международный Медиа-Форум молодых журналистов Евразии «Диалог Культур».

Место проведение Форума – Государственный Эрмитаж – выбрано не случайно. Именно в его залах уже на протяжении 250 лет идёт диалог между культурами разных стран и народов. Теперь молодые журналисты вне зависимости от их возраста и национальной принадлежности получают возможность стать участниками крупнейшего медийного события и совместными усилиями ищут ответы на медиавызовы, создают свои трансграничные проекты, перенимают опыт коллег из разных стран мира, приобретают новых друзей.

К участию в форуме приглашаются молодые корреспонденты, редакторы, медиа-эксперты, а также съемочные группы телекомпаний.

На Медиа-Форуме они встретятся с мэтрами мировой журналистики, а также с молодыми практикующими журналистами разных стран, в том числе представителями российских СМИ, которые помогут развеять стереотипы, установившиеся в медиапространстве некоторых стран Евросоюза, порожденные санкциями и противостоянием политических элит разных государств.

Программа форума рассчитана не только на представителей зарегистрированных СМИ, но и на независимых журналистов, фотографов, режиссеров, блогеров, редакторов интернет-порталов и других аналоговых СМИ. Каждый участник форума может высказать свое мнение об изменениях, происходящих в современном медиапространстве, и представить коллегам свои профессиональные достижения – статью в газете или журнале, заметку в блоге, телевизионный сюжет, документальный фильм или серию фотографий.

В рамках Медиа-Форума пройдет:

Практическая конференция в Эрмитажном театре;

Фотовыставка работ участников «Я здесь живу» в Здании Главного штаба;

Фестиваль документальных фильмов «Я здесь живу».

Участники форума также получат уникальную возможность провести съёмки в любых залах и хранилищах Эрмитажа, а также, при поддержке оргкомитета, создать свой репортаж о Санкт-Петербурге.

В прошлом году на «Диалог Культур» было аккредитовано более 400 журналистов из стран Евросоюза, СНГ, Балтии, Лиги арабских государств и практически всех регионов России. С каждым годом география форума, который стал важной площадкой для обмена мнениями между представителями СМИ разных стран, расширяется.

Познакомиться с программой форума, получить более подробную информацию и заполнить заявку на участие можно здесь.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области